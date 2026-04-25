Opinió
Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: "Si domina la ment racional, podem desconnectar-nos afectivament i tornar-nos freds i rígids"
Segons la creadora de la Teràpia Dialèctica Conductual (DBT), la ment sàvia és la capacitat d’integrar de manera equilibrada la ment emocional i la ment racional. Es tracta de valorar aquestes dues dimensions de la ment humana i d’evitar l'eliminació d'una d'elles o el predomini de l'una sobre l’altra. Quan aquesta simbiosi s’assoleix, la persona accedeix a un funcionament més adaptatiu i la seva conducta esdevé més eficaç i coherent.
La ment emocional té la seva base neurobiològica en el sistema límbic, especialment en estructures implicades en la detecció del perill, com l’amígdala. És un sistema ràpid, automàtic i reactiu, dissenyat per garantir la supervivència. Davant d’una amenaça, activa la resposta de lluita, fugida o paralització mitjançant l’alliberament d’hormones com l’adrenalina i el cortisol. Però la ment emocional no és només alarma, és també l'estructura mental que permet experimentar l’amor, l’alegria, el vincle, l’empatia i la intuïció. És la dimensió mental que dona color i significat a l’experiència vital.
La ment racional, en canvi, està vinculada al neocòrtex, especialment a l’escorça prefrontal, una de les zones evolutivament més recents del cervell. Intervé en les funcions executives: planificació, anàlisi, presa de decisions, control d’impulsos i resolució de problemes. El seu ritme és més lent, però aporta perspectiva, coherència i capacitat d’anticipació. És el territori del seny, del criteri i de l’estructura.
El problema no és tenir emocions intenses ni ser excessivament analítics. El problema apareix quan un sistema anul·la l’altre. Si domina la ment emocional, actuem impulsivament. Si domina la ment racional, podem desconnectar-nos afectivament i tornar-nos freds i rígids.
Allò que els especialistes anomenem ment sàvia és la integració d’ambdues dimensions: reconèixer què sentim, validar-ho i, alhora, decidir com actuar d’acord amb els nostres valors i objectius.
En el marc de la DBT, aquesta habilitat s’entrena mitjançant el mindfulness, un entrenament sistemàtic de l’atenció al moment present. A través de la meditació i d’exercicis de consciència plena, la persona aprèn a observar pensaments i emocions sense deixar-se arrossegar per ells. Es redueix la rumiació pròpia de la ment racional i es regula la intensitat de la ment emocional. Progressivament, es desenvolupa la capacitat de respondre en lloc de reaccionar. És en aquest espai conscient –entre l’impuls i l’acció– on emergeix la ment sàvia.
