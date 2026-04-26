Opinió
L’Anònima per tots
L’alcalde de Manresa Marc Aloy ja sap que faré aquest article. I és que no me’n puc estar. Fa uns dies vaig ser en un magnífic acte sobre comunicació que el Consell Comarcal del Bages va organitzar al restaurat edifici de l’Anònima. Al rovell del barri vell i antic de Manresa. Un joia modernista de l’arquitecte Ignasi Oms.
Quan hi vaig entrar, jo i tots els presents – no en tinc cap dubte – van dir ohhhh quina joia només de veure la sala on s’havia de desenvolupar l’acte. A la 2na planta, una sala diàfana, lluminosa, gran i proporcionada de mides i amb tota la calidesa que han tenir espais que han de ser contenidors d’actes amb contingut. Pels detalls modernistes, pels pilars, pels sostres, pels terres originals per les finestres. Hi ha espais concebuts per a ser gaudits i aquest n’és un. Jo, amb el humor que em caracteritza i que no sempre és ben entès vaig exclamar és tan bonica i tant de tot la sala que..o sembla Manresa. I les dic, aquestes coses, perquè tradicionalment a la ciutat li ha costat deixar-se anar i equipar-se d’equipaments com cal i amb personalitat. Per això, en veure la sala de la 2na planta de l’edifici de l’Anònima tots vam estar a punt d’obrir Champany, digues-li cava, però mentre just estàvem en aquest instant d’eufòria local, instants que son els que ajuden a elevar la tan pregonada autoestima, vaig fer la pregunta: I aquí què hi fareu? I l’alcalde ,sincer però ja veient-la a venir, va respondre’ns als que erem amb ell: Aqui? Despatxos i taules de funcionaris de Manresa Pro. A mi em va caure la copa dels dits i les bombolles em van activar una resposta immediata: Aquesta sala «malaguanyada» per a despatxos i taules de funcionariat? Però què dius ara? Ep! Vagi per davant el màxim respecte als despatxos i a les taules de funcionaris que, ho entenc, han de treballar en algun lloc o altre i, si pot ser, en les millors condicions però... diria que la ciutat no s’hauria de permetre perdre aquest espai tan predestinat a tota mena d’actes culturals, socials, artístics i de tota mena. Anem tan mancats d’espais amb solera i ànima i que, aquest, no l’hem de deixar escapar.
Al mig del rovell del barri antic, fins i tot amb espai exterior d’aparcament, exquisidament rehabilitat. Amb les millors prestacions que et puguis imaginar... Em consten dues coses: Que els funcionaris que hi haurien d’anar no estaran d’acord amb mi i que l’Ajuntament, un cop ensenyat, potser s’ho repensa. I és que si se’n fa un us més intern, seguirà sent més ànonima del que es mereix. Si es posa al servei de tothom, el nom serà un referent. Si us trobeu l’alcalde, reivindiqueu-li. Ja ho sap.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- Deu consells per fer que la teva rosa de Sant Jordi aguanti fins a 10 dies