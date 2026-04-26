Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordi 2026Més venuts de Sant JordiPart a la C-16Atropellament a AviàNou CongostLamine YamalConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Opinió

Maria Gallofré

Codirectora de l’escola d’idiomes MoMa New School i de MoMa Espai Cultural

La maternitat és esclavitud

Que la maternitat és esclavitud no ho dic jo, ho va dir Simone de Beauvoir l’any 1949 (!!!). És així. M’he convertit en esclava voluntària dels meus fills. I no passa res, perquè ja sabia que passaria. I si això ja és un hàndicap de per si, imagina’t com es pot multiplicar si la teva parella (home) exerceix el mateix poder que els teus fills cap a tu. Parlo des d’una perspectiva d’unió heterosexual on, encara ara, existeixen aquestes relacions de subordinació. Aquest cap de setmana, per culpa d’una gastroenteritis, he passat molta estona al llit i al lavabo, incrementant així les meves hores a l’Instagram del dimoni. M’ha analitzat de dalt a baix, com cada dia, però aquest cop, en comptes de regalar-me mems d’en Mossen Miranda, d’Euphoria o noies parisenques posant mala cara a la gent que porta UGG, el molt fastigós m’ha volgut fer entrar en el tempestuós món de la criança, de les tribus, de la no-se-què respectuosa… Si només treia per baix, va aconseguir que tragués també per dalt. Què volen de nosaltres aquestes tipes amb aquests tons de veu xiuxiuejadors? Tota l’estona reivindicant el que, per a moltes, són evidències. Que si no som superheroïnes, que si no podem amb tot, que si no hem de sentir culpa (uau!), que si és normal cridar als nostres fills… Citant l’Aitana Sánchez Gijón els diria: ¿Pero de qué vais? ¿Quiénes sois vosotras? De debò que alguna ha pensat mai que sí que podria amb tot? Calen aquests sermonets? Que no hem vist les nostres mares? Que no hem vist l’Adriana Ozores a «Manolito»? Que no hem llegit Matilda? Que no hem viscut tota la vida en aquest planeta com per estar-nos per mandangues i mitificar la maternitat? Aquests comptes d’Instagram de mares que no tenen temps de pentinar-se, però sí de fotre’t la xapa diàriament, són un niu de toxicitat. No aborden el problema real. Parlem clar. No deu ser que vas cansada i desbordada perquè el pare que t’has buscat per als teus fills compleix al peu de la lletra amb el que Simone de Beauvoir descriu com a relació de vassallatge?

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
