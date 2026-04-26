Opinió
La maternitat és esclavitud
Que la maternitat és esclavitud no ho dic jo, ho va dir Simone de Beauvoir l’any 1949 (!!!). És així. M’he convertit en esclava voluntària dels meus fills. I no passa res, perquè ja sabia que passaria. I si això ja és un hàndicap de per si, imagina’t com es pot multiplicar si la teva parella (home) exerceix el mateix poder que els teus fills cap a tu. Parlo des d’una perspectiva d’unió heterosexual on, encara ara, existeixen aquestes relacions de subordinació. Aquest cap de setmana, per culpa d’una gastroenteritis, he passat molta estona al llit i al lavabo, incrementant així les meves hores a l’Instagram del dimoni. M’ha analitzat de dalt a baix, com cada dia, però aquest cop, en comptes de regalar-me mems d’en Mossen Miranda, d’Euphoria o noies parisenques posant mala cara a la gent que porta UGG, el molt fastigós m’ha volgut fer entrar en el tempestuós món de la criança, de les tribus, de la no-se-què respectuosa… Si només treia per baix, va aconseguir que tragués també per dalt. Què volen de nosaltres aquestes tipes amb aquests tons de veu xiuxiuejadors? Tota l’estona reivindicant el que, per a moltes, són evidències. Que si no som superheroïnes, que si no podem amb tot, que si no hem de sentir culpa (uau!), que si és normal cridar als nostres fills… Citant l’Aitana Sánchez Gijón els diria: ¿Pero de qué vais? ¿Quiénes sois vosotras? De debò que alguna ha pensat mai que sí que podria amb tot? Calen aquests sermonets? Que no hem vist les nostres mares? Que no hem vist l’Adriana Ozores a «Manolito»? Que no hem llegit Matilda? Que no hem viscut tota la vida en aquest planeta com per estar-nos per mandangues i mitificar la maternitat? Aquests comptes d’Instagram de mares que no tenen temps de pentinar-se, però sí de fotre’t la xapa diàriament, són un niu de toxicitat. No aborden el problema real. Parlem clar. No deu ser que vas cansada i desbordada perquè el pare que t’has buscat per als teus fills compleix al peu de la lletra amb el que Simone de Beauvoir descriu com a relació de vassallatge?
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- Deu consells per fer que la teva rosa de Sant Jordi aguanti fins a 10 dies