Opinió | a tempo
Lleida canta per la pau a Ascó
Tant se val si n’hi fem cent com dos cents; d’homenatges, vull dir. Encara que fossin mil. Sempre estarem en deute amb el mestre Pau Casals. I em sap molt greu perquè fent una enquesta casolana m’adono que, a nivell col.lectiu, en sabem ben poca cosa. A banda de ser un gran músic- reconegut com un dels millors cellistes de la història- el seu compromís amb la pau i Catalunya va ser insubornable.
Aquest diumenge passat he tingut la sort d’anar a Ascó. Tampoc en sabia gran cosa, a part que té una central nuclear. I gràcies al Lleida Canta he conegut un paisatge i un raconet del nostre país ple d’història. «Lleida Canta» és un aplec singular de corals. Entorn un lema que ens convoca hi afegim les nostres veus i portem les cançons en escenaris peculiars. Lleida Canta és un pretext per descobrir noves sonoritats, per conèixer territori i fer país i, sobretot, per fer pinya entre les diferents entitats i fer-nos sentir com a ric patrimoni cultural que som. Cantem i estimem, estimem i cantem. I passegem, compartim taula, xerrem, riem, aprenem i… seguim cantant i estimant diu el web de la Coral Maristes Montserrat que són l’ànima de tot plegat.
Aquest any el lema era Lleida Canta per la Pau i s’ha celebrat a Ascó on ens hi hem aplegat 39 corals de tot Catalunya. Del Moianès hi hem anat amb la Coral Taral.lejant Albades i del Bages amb la Coral USènior de la FUB-UManresa. Ha estat una jornada intensa i plena de sentiment i emocions. La gent de la Coral Maristes Montserrat i de l’Orfeó d’Ascó van preparar la jornada amb una sensibilitat i un saber fer encomiables. Coincidint amb el 90è aniversari de l’inici de la Guerra Civil - 1100 cantaires distribuïts per grups - vam fer una ruta guiada per espais històrics de la batalla de l’Ebre.
A nosaltres ens va tocar cantar al Memorial de les Camposines on la Marta, la nostra guia, amb un nus a la gola i amb llàgrimes als ulls, ens va explicar amb noms i cognoms, històries tristes i plenes de dolor. Emocionant caminar pel mig d’una trinxera amb els companys de les Corals Cant i Rialles, Coral Estel i la Coral Llum de Veus i compartir-hi les nostres cançons. Abans de dinar, ens vam tornar a ajuntar tots plegats per homenatjar el mestre Casals en el 150è aniversari del seu naixement el 29 de desembre de 1876 a El Vendrell.
Els nens i nenes de l’escola d’Ascó van plantar una olivera, quatre violoncel.listes van interpretar el Cant dels ocells, i per acabar l’acte vam entonar Els Segadors al voltant d’una gran senyera. Història, música, cants i país. Un gràcies immens a tots els qui heu fet possible, un any més, que visquéssim una jornada inoblidable. Canta i estima! Fins l’any que ve!
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió