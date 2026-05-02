Opinió | tribuna
Lluís Minoves Pujols
Arrelats, la veu que neix al Berguedà (1)
En un moment en què la política sovint es percep com una realitat llunyana, allunyada de les necessitats quotidianes de la gent, neix al Berguedà una nova proposta que vol capgirar aquesta dinàmica: Arrelats.
Aquest projecte polític local i comarcal neix d’una evidència que molts berguedans i berguedanes hem compartit durant anys: els grans partits, siguin d’àmbit català o espanyol, de dretes o esquerres han prioritzat massa sovint els interessos de Barcelona o Madrid per davant de les necessitats reals de la nostra comarca. El resultat és una sensació de desconnexió i, massa vegades, de deixadesa.
Arrelats és una eina al servei del territori, formada per persones que hi han nascut, que hi viuen o que hi han fet arrels. El nostre projecte és obert i inclusiu. Hi té cabuda tothom qui comparteixi la voluntat de millorar la vida de les persones. I ho volem fer des d’un principi fonamental: l’escolta activa. Escoltar per entendre, i entendre per actuar. Arrelats neix amb vocació clara de representació institucional. Volem ser presents als ajuntaments del Berguedà i al Consell Comarcal, no per fer política de sigles i cadires , sinó per defensar, amb fermesa, els interessos de la nostra gent.. Les nostres prioritats són clares perquè neixen del territori. L’urbanisme ha de respondre a les necessitats reals dels municipis, respectant l’entorn i afavorint un creixement equilibrat. L’activitat econòmica —ramadera, agrícola, industrial, comercial, de serveis , esportiva i turística— ha de ser impulsada amb decisió, perquè és la base del nostre present i futur.
Arrelats és, i ha de ser, una força política al servei de les persones del Berguedà. Per damunt de qualsevol altra consideració. Sense dependències, sense subordinacions, sense renúncies. Catalunya és la nostra nació, i el Berguedà hi té molt a dir. És hora de fer sentir aquesta veu amb força, amb convicció i, sobretot, amb arrels.
