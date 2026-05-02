Opinió | El croquis
Creix massa l’atur
Hi ha notícies que saben greu de llegir i que ens poden fer passar pàgina ràpidament. Però no hauria de ser així. És el cas, per exemple, d’una informació publicada fa ben pocs dies que ens assabenta d’un fet ben negatiu: que en el primer trimestre d’aquest any a Catalunya ja hi havia més de 435.000 persones a l’atur, que eren 84.000 aturats més que en el darrer trimestre de l’any passat. Aquestes xifres són, com a mínim, alarmants i és d’esperar que el govern català n’hagi pres bona nota i que procuri anar creant les condicions per tal que el nombre de persones en edat de treballar que estan sense feina pugui anar disminuint. Però ja se sap que això és fàcil de dir però difícil de fer. Els llocs de treball no s’improvisen ni es creen amb una ordre governativa. Cal que l’activitat econòmica sigui forta i creixent, de manera que es generin bones perspectives a mitjà i a llarg termini. És aquesta la situació de l’economia catalana en aquest moment? Segurament no del tot, si és que el nombre d’aturats ha crescut de la manera que ho ha fet fins ara. Esperem que les circumstàncies vagin millorant i que la demanda de llocs de treball augmenti.
Canviant com sempre de tema, comentem ara dues notícies que afecten també l’àmbit català. D’una banda l’èxit que com cada any ha representat la festa de Sant Jordi, amb parades de llibres i roses a tot arreu del nostre país. Sempre sorprèn la quantitat de gent que hi participa i com a exemple concret només cal esmentar el Passeig de Pere III de Manresa, pràcticament intransitable per la gentada que hi havia. Però també hi ha sovint algun contrapès negatiu, com és l’esforç que està portant a terme el govern aragonès per eliminar el català de la Franja d’Aragó, que històricament ha estat sempre de parla catalana. Sembla que les autoritats aragoneses no puguin suportar que el català s’hi mantingui i procuren que no tingui cap presència a l’escola. Però no se’n sortiran mentre el català tingui el suport de la majoria d’alumnes i de la població.
