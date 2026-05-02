Opinió | a tort i a dret
La «normalitat» torna a Rodalies. Olé!
Trens «normals» - La web de Rodalies ja informa d’horaris «normals» a partir de dimarts que ve. És a dir, que de Manresa al centre de Barcelona la velocitat mitjana tornarà a ser de 50 km/h els «ràpids» i 47 km/h els lents. Això, si es compleix el que s’anuncia. No protestin: amb els FGC la velocitat habitual és de 44 km/h.
Palau Firal - El Palau Firal de Manresa es va construir fa quaranta anys pel gran èxit de la fira ExpoBages, que es desplegava en espais precaris. El 2013, buscant més públic, el certamen es va traslladar al Passeig, avalant la crítica al gran edifici dels que havien dit: «calia?». Aquesta setmana s’han presentat quasi alhora l’Expo’26, ara a l’avinguda Universitària, i el festival musical d’estiu Camins a l’esplanada exterior del Palau Firal. O sigui, que el recinte que es va fer per acollir l’ExpoBages serveix per a tot excepte per a l’ExpoBages.
Estem fotuts – Els empresaris es queixen de l’augment de l’absentisme laboral, però la UGT d’aquestes comarques diu que un 61% dels empleats ha anat a la feina tot i trobar-se malament, i que prop de la meitat allarga habitualment la seva jornada laboral. La conclusió és diàfana: si tothom agafés la baixa sempre que es troba malament, i ningú no realitzés ni un minut més del compte, la producció econòmica del país patiria una davallada.
Lloguers – Què és més important, que el govern espanyol s’empassi una altra derrota parlamentària, que Gabriel Rufián encengui la fúria de Junts, o les conseqüències per als llogaters del fet que s’anul·li la pròrroga dels lloguers?
Mossos als instituts - El Govern s’ha equivocat amb això dels mossos als instituts. En lloc de dir: enviarem mossos a una llista de centres, hauria d’haver dit: els directors saben que, quan hi hagi merders, poden demanar ajuda als mossos especialistes en mediació. I els que no la demanin, després que no es queixin.
Imperator - Fa dos mil·lennis, els emperadors romans omplien tots els racons de l’imperi amb rèpliques de seva estàtua; ara Donald Trump vol posar la seva cara a la coberta dels passaports estatunidencs. Atenció, president: quan els emperadors més odiosos morien, se’n trinxaven les estàtues i se n’esborrava el nom a monuments, làpides i documents; d’això en deien «damnatio memoria».
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en un nou festival d'estiu
- Un ferit greu en caure quan intentava fer baixar un ramat de cabres del teulat d'una barraca a Oliana
- Trist comiat d’amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: 'Guanya la sort d’haver-vos conegut