Opinió
Rufián somia un TitTok fet a mida
Aquests dies que els jutges fan de metges, els arquitectes forans saben més que els de casa, i que l’avaluador del desastre de Rodalies no entén com hem aguantat tant, Rufián tampoc no afluixa. La radicalitat de la posada en escena dels seus convenciments farà, possiblement, que no s’estigui de ficar-se en bucs a l’hora de decidir muntar una xarxa social pròpia des d’on difondre les seves veritats. Per l’estil (no pas la dimensió, encara) de la Truth Social que utilitza el narcisista maligne Donald Trump per convèncer els descreguts de les bondats dels seus postulats.
El front antifeixista que empeny el diputat d’ERC necessita plataformes digitals que vagin més enllà del TikTok que ell valora per sobre de les biblioteques. Li urgeix disposar d’eines potents per plantar cara al influencers de l’extrema dreta, perquè la Prioridad Nacional és una altra, en l’agenda de Rufián: aconseguir una Confluència d’Esquerres que garanteixi el manteniment de les polítiques del PSOE en la governança d’Espanya, i l’arraconament de les dretes autoritàries i feixistes que venen amenaçadores. «Si tomben aquest decret, els desitjo anys d’ostracisme polític i els prometo que m'esforçaré molt perquè així sigui; fan un mal terrible a la gent d'aquest país», ha etzibat als diputats de Junts per Catalunya, entossudits a posar més condicions que no pas ell per aprovar el decret llei sobre habitatge.
Deu haver xalat imaginant com hauria destacat en el canal rufianesc l’escena dels 50 euros i del rebuig juntaire a les fotocòpies amb firmes que els deixaven com un drap brut. Un somni humit avalat (més que no pas legitimat) per tanta i tanta imatge interessada com ens empassem diàriament en informatius públics i privats, plataformes digitals i cadenes de WhatsApp on s’aboca de tot i poc control. Sense pretendre-ho, Oriol Junqueras, el seu cap de partit, avui li hauria donat un nou argument per reblar el menyspreu pels set diputats de Puigdemont, oportunament identificats i escridassats, amb aquest encapçalament de l’article publicat pel president d’ERC a El Periódico, dijous passat: «Vull fer que tot s’ensorri i destruir completament l’establishment actual». L’afirmació destralera és de Steve Bannon (antic cap de campanya de Donald Trump i un dels principals promotors de l’extrema dreta internacional) que Junqueres utilitza per reflexionar sobre «Europa i la credibilitat dels EUA», i la necessitat que els estats i les regions que continuen apostant per un ordre internacional basat en normes es vegin obligats a replantejar les seves aliances. Els temps actuals exigeixen pronunciaments clars que aportin criteri al necessari debat sobre el futur que ens espera si continuem en mans interessades. TikTok i succedanis no ens ajudaran.
