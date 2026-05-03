Opinió

Pep Garcia

Vols dir que anem bé?

Això dels Mossos és un despropòsit. Ja ho tenen això els governs que, alguns de tant en tant i d’altres molt sovint, i alguns sempre, de cop es despengen amb unes idees, propostes i decisions que, des de fora s’entenen poc. I crec que de vegades des de dins tampoc. Això dels Mossos, això de dir que els mossos entraran als Instituts del país per posar ordre i tal s’ha explicat tan malament perquè potser s’ha pensat malament. I no serà per manca d’assessors que assessoren, oi?

Quan escolto coses com aquestes a mi em passa que m’aturo en sec i penso... però com coi estan fent això tan malament? De vegades és difícil fer les coses tan malament i l´única explicació que hi trobo és que dins el món polític els deuen fer i regalar cursets accelerats per fer coses malament. I escolta tu, el curset no només l’aproven llampant sinó que se’n van al despatx disposats a posar-lo en pràctica. Mare de Deu senyor. Dius que posaràs Mossos dins els Instituts i el instituts sencers alcen la cella d’aquella manera com només pots alçar la cella quan el que escoltes no sona bé. Sona marcià. I més ara que tenim bona part del professorat alçat amb tot de reivindicacions molt coherents a la mà i sembla que no se’ls escolta. Ja ho he dit. I mentre d’això se’n diu ben poca cosa i el govern s’enroca va i fa sortir els Mossos. Això no acabarà bé. Hauran d’avisar els Mossos. No sé si era el millor moment. No sé què volien arreglar però ho estan empitjorant a marxes forçades. Jo que encara no m’he refet del fet i segueixo pensant que és una bestiesa barroera penso què en seria de fàcil: Tens instituts i tens gent jove i potser que hi passin coses. D’acord. Llavors, quan passa, com que tens Mossos i redactes un protocol on diu que si un Institut necessita un Mosso se’l truca i aquest hi va, i fa de mediador a petició del centre. I mira que fàcil és. No me’n sé avenir de com de fàcil és. Escric això i al meu darerra de reüll escolto el president dient que tot està ben fet i que no hi veu cap problema tot i que a final diu que si algú no vol Mossos doncs els Mossos no hi aniran. Necessito una copa. Això és governar d’oïdes, a les palpentes, com si no sabessin la lliçó i m’escama. I saben què faig quan m’escama alguna cosa..? Doncs això m’aturo i se’m alça una cella o totes dues volent dir... Vols dir que anem bé?n

