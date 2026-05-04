Opinió | falsa gurÚ
El vent de l’est torna a bufar
Recordeu la carta que escriuen la Jane i el Michael Banks quan busquen la mainadera perfecta? Recordeu quan li llegeixen el text en veu alta al pare, al Senyor Banks, i aquest l’estripa i la tira al foc de la xemeneia, però la Mary Poppins fa la seva màgia, la recompon i fa que arribi a les seves mans per així presentar-se volant sota el seu paraigua al carrer del cirerer número 17?
El vent de l’est torna a bufar.
Doncs amb aquesta il·lusió i esperança ens trobem la Montse i jo cada vegada que busquem noves professores. No només demanem serietat, un bon nivell d’anglès (C1 mínim), organització, estar cursant un grau o haver-lo acabat i bones maneres, com faria el Senyor Banks. El que busquem també és el toc de fantasia que, com la Jane i en Michael, necessiten els nostres alumnes. Avui, doncs, em disposo a fer una crida a aquestes noves mestres il·lusionades amb el que realment és la docència: coneixement, disciplina i enginy.
Un dels requisits fonamentals és que sàpiguen explicar històries com ho fa la Wendy cada nit als seus germans i després als nens perduts. Els nostres nens han de saber que a estones podran volar, podran tenir mil monedes d’or heretades d’un pirata i podran recórrer Londres sense topar amb cap muggle.
També és requisit indispensable estar connectat amb la literatura, l’art i les humanitats en general. Per qui no ho sàpiga, nosaltres estudiem anglès a través de continguts acadèmics, per això demanem que els nostres professors tinguin hàbits culturals arrelats, que vagin a les exposicions del Casino, que gaudeixin de la programació del Kursaal i que estiguin atents a les cartelleres de luxe que organitzen des de l’Atlàntida Picture Show.
Altres punts que sumen? Dots musicals. La Montse canta com un grill, jo faig el que puc i hem heretat un piano desafinat que ningú no sap tocar. Per Nadal muntem concerts amb els alumnes i sort en tenim dels que fan escola de música perquè… Seria ideal trobar, doncs, i em torna a venir la Julie Andrews al cap, una Maria Rainer a Somriures i Llàgrimes: I have confidence in sunshine!
