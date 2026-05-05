Opinió | a tort i a dret
Del pujolisme a l’orriolisme
Agror - En els primers anys de Regió7 vaig assistir a uns quants actes de Convergència, alguns amb Jordi Pujol. Mai oblidaré un dinar multitudinari a Navàs on una afiliada va recitar La pubilleta d’en Pitarra i tothom es va emocionar. Allò era realment un «pal de paller» catalanista entorn d’una idea comú de país i del vers de Martí i Pol: «tot està per fer i tot és possible». Però quan s’ha demostrat que no tot era possible, aquella ingènua alegria s’ha convertit en ressentiment. En els nostres dies, davant la manca de certeses de futur, els desencisats busquen enemics a qui culpar-ne, i en aquest objectiu Sílvia Orriols és insuperable. Una part de Junts ho prova, però la de Ripoll els ha passat al davant.
Primer de Maig – Temps era temps, les manifestacions del Primer de Maig eren pels sous, les condicions laborals i l’ocupació. Però la d’aquest any a Manresa l’encapçalava una pancarta amb el lema «El vell món s’enfonsa, construïm-ne un de nou». Bufa! D’Antonio Gramsci és famosa aquesta reflexió: «El vell món es mor. El nou triga a aparèixer. I en aquest clarobscur sorgeixen els monstres». De monstres no ens en falten, ara mateix.
Fer campana – Mostres de preocupació a les universitats perquè cada cop més alumnes se salten cada cop més classes. Des d’aquesta modesta tribuna, un missatge als estudiants: si aneu a facultats cent per cent privades i no subvencionades, ja us espavilareu amb les famílies que us paguen la matrícula. Però si aneu a una de pública o bastant subvencionada, esteu malbaratant els diners que us estem dedicant tots els ciutadans a través dels nostres impostos. Una de dues: o aneu a classe i treballeu de valent, o us dediqueu a una altra cosa i deixeu espai als que en tenen ganes.
Congost - Un semàfor provisional col·lapsava la sortida de cotxes del Congost després del partit del Baxi. Diumenge la Urbana va enviar agents a ordenar el trànsit i tot va anar com una seda. Això està bé. Hauria estat millor veure-ho a venir abans del primer embús. No es fan simulacions de conseqüències quan es mouen els semàfors?
Ras! - Les pestanyes de les làmines de plàstic que cobreixen alguns envasos i duen el rètol «obrefàcil» haurien de dur-ne un altre: el de «estira i estripa».
