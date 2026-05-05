Opinió | tribuna
Ressons
Aquest és el títol del nou llibre de David Pagès i Cassú, tan interessant com tots els altres que ha escrit. Aquesta obra, publicada per Edicions MMV, consta de 999 (+1) citacions remarcables, amb pròleg de Joan Surroca i Sens i amb unes il·lustracions bellíssimes de Toni Cassany. David Pagès ens presenta en aquest llibre unes citacions que, com diu ell mateix, «és bo que circulin, que rodin, que no es dissolguin en el torrent cabalós del pas del temps perquè, en un món ple de contradiccions i desconcerts, ens interpel·len i ens insten a actuar, a fer quelcom, a tenir una actitud decidida, participativa i solidària».
Com diu Joan Surroca en el pròleg, «l’encert del llibre és haver enfocat la selecció a autors de la geografia de parla catalana», amb unes citacions que «són molt bones, de personatges la majoria ben coneguts». I és que aquestes citacions recollides són com «com alenades d’aire fresc per a seguir bregant per una societat justa i en pau». Són, com ens diu David Pagès, com «un ressò que ens empeny a fer coses per als altres, a no dimitir i a no conformar-nos amb anar fent. A sortir de la nostra bombolla, a treballar per uns valors que poden contribuir a aconseguir una societat, un país —uns països— i un món millors».
L’originalitat d’aquesta obra és que l’autor, a més de les 999 citacions que ens presenta, ofereix «la número 999 (+1), que és per al lector, i en la qual ens convida «a afegir-n’hi una», per així «poder arribar a la xifra rodona del miler» i mostrar, d’aquesta manera, que «el recull no està tancat sinó tot al contrari, obert, receptiu, integrador».
Les citacions que recull David Pagès fan referència a diversos temes: l’amor, les arrels, l’art, l’educació, l’espiritualitat, l’humor, la llengua, la natura, el país, els referents, el temps, els valors i la vida. La majoria d’autors són nascuts entre els segles XIX i XX, per bé que també n’hi apareixen de segles anteriors. Heus ací alguns dels personatges de la Catalunya Central que hi surten esmentats: mossèn Climent Forner, Jordi Viladoms, Joaquim Amat-Piniella, els bisbes Pere Casaldàliga i Antoni Deig, Rosa Fabregat, la igualadina Carme Junyent o Enric Prat de la Riba, entre molts altres escriptors, pintors, artistes... i també persones pertanyents a altres àmbits professionals. I heus ací algunes de les citacions que hi apareixen: «Tots els homes, siguin d’on siguin, entenen el llenguatge que surt del cor.» (Pau Casals), «Sense història no hi ha memòria; per això cal fomentar-la.» (Josep Benet i Morell), «Existeix la inspiració, però t’ha de trobar treballant.» (Pablo Picasso), «Que Déu ens salvi del ressentiment. S’ha d’oblidar i perdonar, no sols per santedat, sinó també per comoditat.» (Josep M. Ballarín). Convido a llegir aquest llibre tan suggestiu, per així poder conèixer aquestes reflexions i citacions que tant de bé ens poden fer.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes