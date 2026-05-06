Opinió | Pere Guixà Mabres
Memòria històrica
Fa pocs dies ens va deixar l’amic Marcelí Altamira Torrent que vivia en una masia anomenada El bon repòs, situada prop d’on acaba la ciutat de Manresa i on comença Sant Joan de Vilatorrada. El Marcelí era un home savi, bo i valent, el vaig conèixer a través de les gestions que ell va fer per trobar, no molt lluny de casa seva, la fossa a on estaven enterrats una dotzena de soldadets de la república que van ser assassinats per les tropes marroquines del general Franco. Les gestions del Marcel·lí arribaren a bon fi i el lloc ha estat adesentat i l’ajuntament ha instal·lat un petit monument recordatori d’aquella trista feta. Que descansi en pau el Marcelí allà on estigui que potser serà a la vora d’aquells soldadets que ell va lluitar per dignificar.
