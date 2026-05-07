Opinió | a tort i a dret

Xavier Domènech

L’ombra del Vietnam al Golf

El 1965 va començar el desplegament de a gran escala de tropes dels Estats Units per ajudar el Vietnam del Sud a combatre l’aliança entre el Vietnam del Nord i la guerrilla del Vietcong, ambdós comunistes. Des d’aquell any fins el 1973, quan es va retirar, Washington va enviar-hi 2,7 milions de soldats i oficials; en el moment de màxim desplegament, el 1969, n’hi havia més de mig milió. En el global de la confrontació van morir-ne 58.000 i van ser ferits uns 300.000 ferits. Per la seva banda, de vietnamites en van morir més de tres milions; la relació va ser d’entre 40 i 50 vietnamites per cada nord-americà. I tanmateix, malgrat la letalitat tant desproporcionada, malgrat la diferència de capacitats econòmica i militar, Estats Units va marxar finalment amb la cua entre cames, derrotat i humiliat, al cap d’una dècada. Aquest precedent, traumàtic per als nord-americans, hauria d’ajudar a reflexionar Donald Trump i fer-li replantejar la creença que pot doblegar fàcilment l’Iran, per molts més vaixells, avions i míssils que tingui. Li convé no repetir l’error, però encara ens convé més a nosaltres perquè, al capdavall, al Vietnam no hi havia cap estret d’Ormuz que amargués la vida a la resta del planeta.

Trens o autobusos? - Manel Nadal, secretari de Mobilitat de la Generalitat, diu que els autobusos no han de ser complementaris del ferrocarril sinó competir-hi. En la declaració s’hi ensuma la impotència del Govern davant el desastre de Rodalies. El cotxe de línia té un avantatge evident: el seu moviment flexible no és esclau del traçat de les vies. Crear una nova línia o modificar-ne una d’existent és molt més fàcil que construir i equipar quilòmetres de ferrocarril. Els desavantatges són clars: per igualar les places d’un tren calen força autobusos, i aquests són presoners del col·lapse circulatori alhora que contribueixen a agreujar-ho.

Pipí de rata - No hi ha enemic petit, i el pipí de les rates pot transmetre un virus capaç de matar i sense remei conegut. Si la infecció es declara en un creuer, ja tenim pel·lícula de por. I com sempre, polítics sucant-hi pa amb el molt racional argument de no t’acostis als meus ports, mentre les autoritats mundials i estatals proven de tranquil·litzar-nos. Si aquest era l’objectiu, podrien haver fer sortir algú diferent de Fernando Simón, a qui tant associem amb la pandèmia de la covid.

