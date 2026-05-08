Opinió | mirada en joc
Formar persones, construir comunitat
Al CAE creiem que la formació no és només transmetre coneixements: és una aposta per les persones, pel seu creixement personal i professional, i per l’entorn que les acull, on viuen i treballen. Per això, des del primer dia hem apostat per la presencialitat, per la proximitat i per un model que posa la persona al centre, valors que hem mantingut i formen part del nostre ADN, com el joc i el lleure.
La formació presencial ens permet crear vincles, compartir experiències i aprendre conjuntament. Quan compartim el mateix espai, les idees flueixen, sorgeixen preguntes que mai hauríem imaginat i es construeix un aprenentatge viu, participatiu i real. Aquesta és també la nostra manera de ser «artesans»: cuidem cada curs, cada contingut, cada alumne i cada docent, amb la mateixa dedicació que un artesà dedica al seu ofici.
Al CAE, la formació és també un servei al territori i a la comunitat. Treballem amb persones de proximitat, escoltem les necessitats de les entitats, dels centres educatius i dels professionals, i adaptem els continguts per oferir una experiència de qualitat i rellevant en la vida real. Tenir al nostre costat docents amb una trajectòria sòlida i una implicació exemplar és, sens dubte, un dels nostres grans actius: el seu compromís, coneixement i passió són el que fa possible que cada curs sigui viu, proper i rigorós.
A més, els nostres itineraris formatius no només aporten tècniques i coneixements: ajuden a desenvolupar habilitats personals i professionals com el lideratge, la comunicació, la gestió d’equips o el benestar i l’autoconeixement. La formació contínua que oferim permet a les persones construir recorreguts progressius, amb un aprenentatge sostingut i integrat, adaptat a les necessitats i al moment vital de cada persona. Aquesta mirada integral reforça la nostra vocació de treballar per a les persones, posant-les al centre de l’aprenentatge i del projecte formatiu.
Ens sentim orgullosos de ser un espai on el coneixement, els valors i el territori convergeixen. On cada curs és una oportunitat per generar vincles, transformar realitats i reforçar la identitat de la comunitat. En un context en què tot és cada vegada més virtual, el repte és mantenir aquesta proximitat i aquesta cura. Cap plataforma, per avançada que sigui, pot substituir del tot la qualitat de la presència i de l’experiència compartida.
Per això és clau no perdre el focus. Els processos i protocols han d’estar al servei de les persones, i no a l’inrevés. Perquè, en definitiva, el centre de l’educació continuen sent les persones i les seves experiències. La nostra mirada és clara: formació de qualitat, proximitat, presencialitat i compromís amb les persones. Així és com ho fem al CAE.
