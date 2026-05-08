Opinió | tribuna
Ponts al barri antic
Presentació molt concorreguda del Pla de barris. Pràcticament ningú dels presents forma part dels col·lectius desfavorits que han donat els punts negatius necessaris (renda, infrahabitatges, dèficit d’equipaments, desnonaments...) per justificar el barri antic com l’Àrea d’Atenció Especial més socialment degradada de Manresa.
Però tots els assistents vàrem aplaudir les bondats que el Pla de Barris. La rehabilitació dels habitatges era l’actuació més urgent que el Pla local d’Habitatge proclamava, afirmant que calia rehabilitar 200 habitatges. Benvinguda sigui, finalment, una dotació econòmica important per aquesta tasca. No ens han aclarit quina proporció d’aquests pisos rehabilitats es pensen destinar a lloguer social, els més necessaris del barri.
La segona partida important del pla està destinada a les infraestructures socials. A més d’un centre cívic a C/ Sant Miquel, es rehabilitaran altres espais per reubicar i condicionar serveis socials existents de titularitat municipal. Les infraestructures socials tenen gran importància perquè les interaccions locals cara a cara, als parcs infantils, als espais de joc, a les biblioteques, centres cívics o als horts comunitaris, fomenten la vida pública, generen comunitat, i els més beneficiats són els més vulnerables.
Però la vida social actual al barri antic també és impulsada per altres col·lectius, principalment els que s’organitzen entorn de l’Ateneu la Séquia, adreçades a població social majoritàriament estrangera, vulnerable, que viu en habitatges precaris. A l’acte de presentació del Pla de barris no hi eren presents.
Malak és el nom d’una noia de setze anys de Ripoll que ha guanyat un concurs literari amb un conte en el qual expressa la incomoditat de veure veïns sorpresos quan parla català excel·lent i la repulsa de veïns que la senten parlar àrab entre les seves amigues. El conte es diu «Dues ribes i un sol pont».
No n’hi ha prou d’afirmar que aquest serà el Pla de Barris de les persones, fracassarà en aquest intent si no es construeixen ponts entre les diverses ribes.
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages