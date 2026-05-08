Opinió | evangeli
Maria Torras
Promeses, manaments i amor
Potser creiem tenir molt clar què és estimar però això va més enllà de tu i de mi, del què jo vull, quan ho vull i com ho vull. Això va més enllà de la meva llibertat, de les mes creences i del què judico com el què està bé i el què està malament. Si estimar podria ser, a part d’un sentiment, la suma de moltes petites accions com ara acollir, acceptar, intentar entendre, escoltar, acompanyar, de vegades callar i no jutjar. Potser se’ns complica una mica més si sobretot el proposem cap a l’avi que viu sol sense companyia, cap a l’immigrant que fa cua a la Plaça Major buscant papers, cap aquell que busca aliment entre la brossa o tots aquells que veiem per la tele en el telenotícies com si fos un altre capítol de la Guerra de les Galàxies. Quan creiem estimar de debò solem ser sol·lícits i complaents. Intentem estar alerta al què l’altre persona vol o creiem que necessita i, si ens ha demanat alguna cosa, fem els possibles per a fer-la feliç. Fins aquí res de nou, oi? Doncs això és el què ens diu l’Evangeli: «Guardeu els meus manaments». Recordeu en quins dos es resumien els 10 de Moisès? Son «estima a Déu sobre totes les coses i als altres com a tu mateix». És a dir, primer t’has d’estimar a tu per poder sortir cap a fora amb solidesa, força i sentit. Per poder-te donar sense por has de treballar el teu «jo» fora del teu ego. I justament dic por, perquè «no tingueu por» és una de les expressions que es repeteix moltes vegades en els evangelis, perquè cal ser molt valenta per estimar de debò; perquè l’amor no es veu; perquè, com pels grans tresors, som cecs que sortim a buscar a fora allò que tenim dins i no sabem parar, escoltar, treballar i respectar. És per això que no ens «deixarà orfes» perquè ja està en nosaltres. No us heu trobat mai fent o dient alguna cosa que havíeu sentit o vist en la vostra mare, tieta o amiga? D’alguna manera, ja estan en nosaltres. Així mateix hi ha Déu, que és Amor. Si ets Amor es veurà, es manifestarà i, com diu la cançó, tot canviarà, és l’alegria d’estimar.
