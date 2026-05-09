Opinió | a tort i a dret
Com esquivar la inquisició del reciclatge
El divendres és meu dia del contenidor gris, el de la brossa no reciclable, i per això cada divendres li ensenyo la targeta, tant si tinc matèria escaient per llençar-l’hi com si no. Vull que l’ordinador del Gran Germà municipal em registri com un bon reciclador; així, el dia que passin a la fase de les sancions econòmiques, no em veuré afectat. Temo que hi arribarem, a l’estadi penal, perquè és tendència als governs municipals aplicar la presumpció de culpabilitat als seus veïns, i si una llar no fa servir el contenidor gris, interpreten que utilitza el groc o el marró per abocar-hi el que no toca. De moment, a Manresa, s’aplicarà un càrrec extra de 88,22 euros a aquells titulars que en tot un any no hagin usat la targeta ni una sola vegada a cap dels recipients. Per esquivar futures multes inquisitorials, que exigeixen demostrar la pròpia innocència, aquí els presento una solució: dipositin la brossa on toca quan hagin de fer-ho, com dicta el sentit comú, però encara que no calgui, passin igualment la targeta per tots els colors amb una certa freqüència. Si és cada dia, l’ordinador que tot ho veu els registrarà com uns ciutadans exemplars i els proposarà per a la Medalla de Xocolata al Més Benparit, embolicada en paper ecològic.
Mandat evangèlic - Alguns resums de l’itinerari que seguirà el papa Prevost a Catalunya obliden esmentar la visita a la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, on es trobarà amb entitats dedicades a mitigar l’impacte de la pobresa. Tothom està expectant per la benedicció de la torre de la Sagrada Família, símbol de catolicisme orgullós, i la visita a Montserrat, i molts obvien la cita amb els que practiquen la clara comanda evangèlica: «vaig tenir fam, i em donàreu de menjar; vaig tenir set, i em donàreu de beure; era foraster, i em vau acollir; despullat, i em vau vestir; malalt, i em visitàreu; era a la presó, i vinguéreu a veure’m». Li preguntaren: quan vam fer això? I Jesús va respondre: «en la mesura en què ho vau fer a un d’aquests germans meus tan petits, a mi m’ho féreu». (Mt 25,35).
Illa té un problema - El president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha buscat un mal enemic. Mai no és bona idea irritar el gremi de l’ensenyament, i ho està aconseguint en sumar errors de gestió poc intel·ligent a les causes estructurals del malestar gremial. Si no s’espavila, el desgast del Govern serà considerable.
