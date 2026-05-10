Opinió
La ferida de la navalla
Ho sabia bé Federico García Lorca, el mal d’una navalla és més profund que la ferida. El mal supera el cos i la sang filtra la terra on brolla nova malvolença. La coincidència de dos crims recents a Catalunya i la utilització de tots dos ha elevat el grau d’alarma social. La sang de les víctimes mereix ser plorada i serà positiva qualsevol mesura addicional per reduir la criminalitat als carrers. Però el dolor no pot portar-nos a negar l’esforç que s’està fent, a menysprear les dades que proven el descens de les agressions amb arma blanca ni a ignorar que l’exacerbació de la por és un instrument polític.
Tot està escrit. El psicoanalista britànic Roger Money-Kyrli va viatjar a Alemanya el 1932 per escoltar els discursos de Hitler i Goebbels. Va anotar que l’estructura de les al·locucions era sempre la mateixa. Primer s’alimentava la por, la vulnerabilitat i la vergonya dibuixant una realitat insuportable: la llei i l’ordre trencat, una profunda crisi econòmica i una Alemanya humiliada. Quan el públic ja estava deprimit, s’assenyalava els jueus i els socialdemòcrates com a traïdors i el partit nazi com la salvació. La inseguretat ciutadana també era un argument central. Es magnificaven els delictes i es van arribar a provocar baralles de carrer. L’estrès del temor va facilitar l’ensorrament de la democràcia. Dècades després, el mateix guió està sent reproduït pel populisme conservador.
No és casualitat que les xarxes es poblessin de notícies falses davant els dos assassinats recents. En el relat del primer, la víctima va passar de tenir 42 anys a ser menor i s’al·ludia a un suposat crit gihadista de l’agressor. Aquest crit no va existir, i els Mossos han descartat qualsevol vinculació terrorista. Tampoc l’agressor del segon crim era un mena robant. Era un menor, sí, un jove colombià que va apunyalar el lladre que el va atacar. La veritat no minimitza els dos assassinats, però és important ser conscients de la mentida. Almenys, que el mal de la navalla no continuï estenent-se.
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- La caminada a Montserrat organitzada pels Mossos per lluitar contra el càncer bat tots els rècords