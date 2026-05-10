Opinió | Lletres de canvi
ICL Iberia Súria
Parlar del desenvolupament econòmic i industrial de la comarca del Bages és, inevitablement, parlar del paper que ha tingut històricament l´actual ICL Iberia Súria (IBERPOTASH) i de la seva activitat minera al territori. La seva presència ha estat, durant dècades, un dels principals motors econòmics de la Catalunya Central, generant activitat empresarial, ocupació, inversió i oportunitats de desenvolupament per a moltes famílies, empreses i professionals de la comarca.
En un moment en què sovint es posa el focus en la necessitat de reindustrialitzar el país, retenir talent i generar activitat econòmica fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, la realitat és que empreses com ICL continuen essent absolutament estratègiques per al futur del territori.
La mineria de la potassa ha format part de la identitat econòmica i social del Bages durant generacions. Més enllà de l’activitat extractiva pròpiament dita, la companyia ha contribuït a consolidar un ecosistema industrial i empresarial que dona feina directa i indirecta a milers de persones. Tallers mecànics, empreses de manteniment industrial, instal·ladores, enginyeries, transportistes, serveis logístics, empreses de seguretat, laboratoris, consultories tècniques i moltes altres activitats econòmiques depenen, en major o menor mesura, de la seva activitat.
Aquesta capacitat de generar ocupació indirecta és, precisament, un dels aspectes més rellevants i sovint menys visibles de grans empreses industrials com ICL. Cada inversió industrial que es duu a terme al territori acaba repercutint en desenes de proveïdors locals i comarcals, creant riquesa i dinamitzant el teixit empresarial de proximitat.
És evident que com a societat hem de ser exigents i reclamar al nostre teixit empresarial el compliment de tots els requeriments legals i dels paràmetres de protecció del medi ambient. Alhora, però, hem de ser valents i reconèixer que disposem d’un recurs imprescindible per a molts sectors estratègics.
La potassa és necessària en la fabricació de fertilitzants, en determinats processos del sector farmacèutic i en milers d’aplicacions industrials. Si no disposéssim d’aquesta indústria a Catalunya, i més concretament al Bages, tant Espanya com Europa tindrien una dependència encara més gran de les importacions procedents de països de fora de la Unió Europea i tindríem ara que hem descobert que és dependre d’un altre un nou element crític a la llista.
Per tant, rigor ambiental, compliment normatiu i responsabilitat empresarial, però també reconèixer el valor estratègic d’una activitat industrial que contribueix a l’autonomia productiva, a la seguretat de subministrament i a la competitivitat del país.
A més, la companyia ha mantingut al llarg dels anys una clara aposta inversora al Bages, impulsant projectes de modernització, innovació i millora de les seves instal·lacions. Aquestes inversions no només permeten garantir la competitivitat de l’activitat industrial, sinó que també contribueixen a incorporar noves tecnologies, processos més eficients i nous reptes vinculats a la sostenibilitat i la transició energètica.
Cal entendre que, avui dia, la indústria moderna necessita cada vegada més coneixement tècnic, especialització i professionals qualificats. I és aquí on el vincle amb el món de l’enginyeria esdevé fonamental.
Des d’un Col·legi Professional d’Enginyers com el nostre, amb seu a la Catalunya Central, la presència d’una empresa d’aquestes característiques representa una oportunitat extraordinària per al desenvolupament professional dels nostres col·legiats i col·legiades. La demanda de perfils tècnics qualificats en àmbits com l’enginyeria industrial, la mecànica, l’electricitat o l´electrònica, l’energètica, l´automatització, el manteniment, la seguretat industrial o el respecte pel medi ambient, entre altres, genera ocupació de qualitat i ajuda a retenir talent al territori.
Molts professionals de la nostra comarca han pogut desenvolupar la seva carrera sense haver de marxar fora gràcies a l’existència d’un teixit industrial sòlid liderat per empreses com ICL. Això és especialment important en un context en què moltes comarques interiors lluiten per evitar la fuga de talent jove cap a grans ciutats.
La Catalunya Central necessita indústria. Necessita empreses que apostin pel territori, que generin ocupació estable, que inverteixin i que contribueixin a crear ecosistemes econòmics sòlids i competitius. I necessita, també, professionals tècnics preparats per liderar aquesta transformació industrial.
Per aquest motiu, des del món de l’enginyeria i del nostre col·legi professional, considerem especialment rellevant continuar donant suport a iniciatives industrials que contribueixin al progrés econòmic, social i tecnològic del nostre territori, molt per davant de contextos polítics globals que ens puguin afectar.
El futur del Bages passa, en bona part, per continuar mantenint viu aquest ADN industrial que històricament ha definit la nostra comarca. I en aquest camí, la contribució d’ICL Iberia Súria continua essent, sens dubte, una peça clau.
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- La caminada a Montserrat organitzada pels Mossos per lluitar contra el càncer bat tots els rècords