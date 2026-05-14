Opinió | Josep Vilà
Menys Rosalía i més ratafía!
Si us plau, senyors de la CCMA i altres mitjans catalans, una mica menys de Rosalía i una mica més de «Ratafia», és a dir, d’atenció als cantants en català del nostre país. Ja sé que l’esmentada artista de Sant Esteve de Sesrovires és un geni internacional i que la música no s’hauria de poder jutjar per la llengua en què es canta. Si la Rosalía fos de Burgos tant se me’n faria, però quan la sento a ella, una dona de llengua materna catalana, cantant en castellà, què volen que els digui! Em sap molt greu, perquè no me’n puc estar de pensar en què fantàstic que seria si cantés també - o una mica més - en català de cara a poder assolir un més que probable increment de l’ús social d’aquesta llengua entre el seu públic juvenil!
No demano pas que la marginin, sinó que com a mínim dediquin la mateixa atenció als artistes que canten en català. “Discriminació positiva”, musicalment parlant? Doncs, sí, com a l’escola! I un acte de justícia també per part dels nostres mitjans de comunicació, ja que a tots aquells cantants que al nostre país opten, en la situació actual, per cantar en la nostra llengua, renunciant a poder fer-ho en castellà i a accedir així a un mercat més ampli, els hi haurien de fer un monument per la seva fidelitat i la seva valentia lingüístiques, posant per cas, per exemple, al grup barceloní Sidonie que, després de molts anys cantant en castellà i en anglès, ha decidit publicar el seu primer àlbum íntegrament en català per posar el seu granet de sorra en favor de la salut de la nostra llengua, tot i ser conscients que això, segons admetien ells mateixos, els podria suposar «una pèrdua de seguidors fora dels Països Catalans».
I què es van trobar en lloc d’això? Doncs, lamentablement, amb crítiques a tot i a dret, ja que, tal com van reconèixer en la gala dels Premis Enderrock d’enguany, hi va haver gent que fora de Catalunya els titllà de «catalufos» i aquí, a casa nostra, de «botiflers»! Realment increïble!
Un altre exemple d’aquest, al meu entendre, insuficient interès i reconeixement envers els cantants catalans el podem trobar amb l’esmentada gala dels Premis Enderrock de la Música Catalana 2026 la retransmissió de la qual, a diferència dels Gaudí i de les Lletres Catalanes, va ser en diferit i fora de l’horari de màxima audiència. No és això el que es mereixien els nombrosos cantants premiats entre els quals figuraven artistes tan extraordinaris com Oques Grasses, Ginestà, Alosa, Júlia Colom, The Tyets, Sidonie i 31 FAM, entre molts d’altres. Ni tampoc actuacions com les de la fantàstica cantant mallorquina Maria Jaume, autora de meravelles com «Pura Geografia» o «Anatomia per a principiants», cançons que, si en lloc d’estar interpretades en català (versió mallorquina), ho haguessin estat en castellà o anglès, ben segur que haurien assolit un ressò molt més gran a nivell internacional. Probablement, el peatge que es paga per la fidelitat i el compromís amb la teva llengua.
