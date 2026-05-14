Opinió | a tort i a dret
Entre mil i un milió de manifestants
Més 70% segons els sindicats convocants, 34 % segons el Govern: aquesta hauria estat la participació, dimarts, a la vaga de l’ensenyament. 80.000 manifestants segons els sindicals, 26.000 segons la Guàrdia Urbana de Barcelona: aquesta hauria estat la dimensió de la marea groga. Una diferència de dos a un en el cas dels vaguistes, i de més de tres a un en la concentració: això no és seriós. Que sigui habitual no n’alleuja la vergonya. I és desconcertant si tenim presents els protagonistes: gent que ensenya aritmètica a la mainada i un cos policial amb una gran dotació i experiència. Un dels dos s’equivoca –o menteix, que seria pitjor. O potser ho fan tots dos, per excés i per defecte. La pregunta pertinent seria aquesta: com fan els càlculs? De la seriositat i rigor de la resposta en depèn la credibilitat de la xifra. Però la majoria de vegades fa la sensació que s’empra la vella tècnica de l’«a cop d’ull», i ja se sap que tants ulls, tants barrets.
Fa anys, força abans dels Mossos, em vaig enfilar a un banc per fer-me una idea de quanta gent participava en una manifestació i en baixar veig que se m’acosta un policia de paisà, de la Brigada d’Informació, i em demana: «digue’m quina xifra posaràs al diari, i jo posaré la mateixa al meu informe». Proposo que convocants i policies es reuneixin després de cada manifestació i pactin el nombre oficial de participants, ja que els mitjans de comunicació han renunciat a fer el seu propi comptatge. Potser la xifra pactada no serà certa, però s’estalviaran el ridícul.
Andalusia– Si Catalunya no tingués ànsia d’autogovern i no expressés l’exigència d’un tracte just per part de l’Estat, de què parlarien les dretes a les eleccions andaluses? Els catalans som el recurs per a la manca de discurs.
Florentino – Que el president del Madrid munti el número que ha muntat equival a reconèixer que la culpa de les temporades en blanc no és de l’entrenador ni de la plantilla, sinó seva i ben seva.
Emperadors – L’exuberant Donald Trump i l’impassible Xi Jinping es reuneixen avui a Pequín per parlar de les seves coses. Ja saben el que diu la dita: reunió de pastors, ovella morta.
Clavijo – El president de Canàries, el de les rates nedadores, diu que el govern central l’ha volgut convertir en un mem. S’equivoca: ho ha aconseguit ell tot sol.
