Opinió | Opinió | LA RELLISCADA
Pilar Garcés
Ayuso i la Malinche de Nacho Cano
Es preguntava l’escriptora i Premi Nacional d’Història Anna Caballé què coneixia exactament Isabel Díaz Ayuso sobre la substanciosa figura d’Hernán Cortés en emprendre el seu viatge a Mèxic i usar-la com a ariet contra aquesta nació. Un ariet que ha resultat bumerang, i li ha donat en tota la cara a la intensa presidenta madrilenya, que no va acatar el primer manament de qualsevol turista: no s’insulta els amfitrions. Sort que Ayuso anava amb el bitllet de tornada obert, que malgrat sortir moltíssim més car li ha permès tornar ràpid a Espanya per ploriquejar. Tampoc va ser per a tant que una regidora exhibís una cartolina davant la baronessa popular, o un grup de persones pro comunitats indígenes es manifestés pacíficament contra els seus homenatges a la cristianització forçosa, encara que ja diuen que la por és lliure. Malgrat sentir-se tan desvalguda, la gran víctima Ayuso es va quedar el cap de setmana en un complex hoteler de luxe. Igual entre margarides i coloms va aprofitar per a conversar amb els seus espantats assessors sobre l’estrafolari programa i els penosos discursos que li van preparar. Però tornant a la pregunta de Caballé, segur que abans de la seva gira Ayuso no es va llegir cap biografia del conqueridor. Ella havia vist Malinche, el musical, on Hernán Cortés és el galant.
Li va encantar aquesta obra mestra del seu amic Nacho Cano. Pot ser que d’aquí sorgís la idea d’anar a fer les Amèriques amb la seva bandera revisionista de la Conquesta, mai se sap d’on neix la inspiració per a la política exterior d’una comunitat com Madrid. Malinche, que va deixar de representar-se fa un any per les obres del recinte madrileny que ha d’acollir la Fórmula 1, porta dotze mesos aixecant el teló en el centre d’entreteniment Frontó Mèxic. Va ser allí on va acabar traslladant-se l’esdeveniment Celebració per l’Evangelització i el Mestissatge convocat per Cano en la Catedral Metropolitana de la capital mexicana, amb presència d’Ayuso. Vetat per la pròpia Església, que ho va declarar improcedent per ideològic, el seu homenatge a Cortés va quedar una cosa deslluïda. Quina creu té el músic, si esperava rescabalar-se en la terra de la seva benvolguda esclava dels múltiples disgustos que li ha ofert aquest xou. Des de ser detingut acusat per una ballarina de contractació irregular d’immigrants, causa que es va arxivar, fins a entrar en concurs de creditors el mes passat l’empresa que produeix el magne espectacle. A veure si la llegenda negra de la Malinche ha contagiat també als seus apòstols Cano i Ayuso.
