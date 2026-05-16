Opinió | tribuna
A favor de la prioritat nacional
Per a mi la prioritat nacional és mirar amb tendresa i estimació cada persona, sigui del color que sigui, parli la llengua que parli, vingui d’on vingui, cregui o no cregui en Déu. La prioritat nacional és mirar els altres sense recels ni malfiances, descobrint en cada home i en cada dona, un germà. La prioritat nacional és ajudar a alçar-se els qui han caigut i compartir el somriure amb els qui estan tristos. La prioritat nacional és donar una oportunitat i una altra a aquells que més ho necessiten. La prioritat nacional és ajudar els qui, degut a la crisi econòmica s’han quedat sense treball. La prioritat nacional és ser sensibles als altres, acollint-los amb un cor net, sense falsedats, suspicàcies, mentides o malfiances.
La prioritat nacional és enderrocar els murs que ens separen i construir ponts que ens puguin unir. La prioritat nacional és obrir camins d’esperança i de pau entre pobles, cultures i religions. La prioritat nacional és redescobrir que la vida no serveix per a res si no sabem servir. La prioritat nacional és superar el pessimisme i el desànim, obrint-nos a la novetat de la vida. La prioritat nacional és convertir-nos en signes de comunió, de pau i de fraternitat, enmig de tants odis i violències. La prioritat nacional és compartir les angoixes i el sofriment dels qui han deixat el seu país, fugint de la fam i de la guerra. La prioritat nacional és estimar de veritat i a tothom, sense diferències ni exclusivismes. La prioritat nacional és eixugar les llàgrimes dels qui ploren i consolar tots els qui estan entristits o criminalitzats pel fet de ser diferents o per vindre d’un altre país. La prioritat nacional és acabar amb les desigualtats socials, donar a tothom les mateixes oportunitats i defensar la nostra llengua i la nostra cultura.
La prioritat nacional és ajudar les persones que fugen de la guerra i de la pobresa. La prioritat nacional és portar i compartir les càrregues d’aquells que ja no poden més, aixafats per la duresa de la vida. La prioritat nacional és treballar per la justícia, pels Drets Humans i per la llibertat dels homes i dels pobles. La prioritat nacional és mirar els altres, lliures de prejudicis i de rancúnies. La prioritat nacional és fer costat als qui estan de dol, als qui ploren i als qui es troben abandonats. La prioritat nacional és avançar en la conquesta de drets i de llibertats. La prioritat nacional és denunciar i lluitar contra el racisme, la xenofòbia i l’exclusió dels més desafavorits. La prioritat nacional és infondre coratge, sobretot a les famílies que ho passen més malament.
La prioritat nacional és evitar l’agressió al medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic. Sí, estic a favor de la prioritat nacional, que és descobrir en cada persona, no un enemic, sinó un germà. La prioritat nacional que defensen els partits de la dreta, no és la meva prioritat nacional, sinó una fàbrica d’odi i de menyspreu envers els immigrants.
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe