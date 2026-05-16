Opinió | Lletres de canvi
Fundació Lacetània i Cfp
Aquest any La Fundació Lacetània celebrarà els seus 35 anys. La fundació va néixer amb la voluntat d’harmonitzar els criteris de gestió de les pràctiques dels alumnes a les empreses i d’enfortir les relacions entre els centres educatius que impartien estudis de formació professional i el món empresarial. I deu anys desprès i davant la necessitat d’incorporar persones ben formades en el sector del metall i amb la voluntat de donar resposta a les necessitats de formació al llarg de la vida de les persones treballadores o en disposició activa de treballar , es crea el Centre de Formació Pràctica , el Cfp. Per tant doble celebració perquè el Cfp compleix 25 anys!
Les dues entitats , per tant, tenen camins paral·lels i complementaris, per això estan sota un sol CIF. Però amb la Introducció extensiva de la formació DUAL, on les pràctiques obligatòries s’han de fer mitjançant una relació contractual amb l’empresa, la Fundació ha vist com aquella idea inicial que era harmonitzar les pràctiques del alumnes a les empreses, finalment té un ampar legal, fruit de les demandes insistents al llargs dels anys del sector empresarial. Per tant , bravo per aquells visionaris que fa 30 anys. Ara bé encara queden molts graus formatius que no tenen modalitat DUAL i que en el seu Pla d’estudis es demana que l’alumnat faci pràctiques empresarials, i hem de sumar també els alumnes de Batxillerat que han de fer l’estada a l’empresa o aquells alumnes que fan certificats de professionalitat, o aquelles persones en disposició activa de treballar i que estan a l’atur i que fan cursos subvencionats epl SOC amb una vocació de professionalització. Totes elles , han de fer pràctiques, i es aquí on la Fundació continua tenint un paper rellevant. Evidentment no ho fa sola, sinó de bracet del tutors i tutores les Instituts, i de la mà del Cfp en molts casos.
I és aquí on el Cfp hi suma. Apart de formar a centenars de persones treballadores i aturades cada any en les seves instal·lacions, tenen un contacte directa amb moltes empreses de la nostre comarca ( i de més enllà també) i un coneixement profund de les seves necessitats. Evidentment el sector del Metall, que presideix la Comissió executiva és qui dona més informació sobre les necessitats formatives, però la interconnexió que mantenen amb els Instituts també proporciona el coneixement d’altres sectors, com poden ser Informàtica, Serveis a tercers, Salut, serveis personals, activitats comercials, esports i lleure...
Per tant podem dir que les empreses volen incorporar treballadors i treballadores a les seves organitzacions, ja que necessiten no solament créixer sinó també reemplaçar a persones de les seves estructures que en un termini de 5-7 anys passaran a situació de jubilació. I aquí és on la Fundació , juntament amb el persones tutores del Instituts i l’organització del Cfp, hi poden ajudar. I això aporta valor al teixit empresarial .
Perquè no hi cap més manera de fer-ho , si volem que Educació s’acosti a les empreses i que les empreses entenguin que fa Educació, hi ha d’haver una baula que relligui aquest dos mons. I la Fundació Lacetània i el Cfp és el que han intentat fer, durant tots aquest anys.
Per tant, Cfp i Fundació Lacetània, juntament amb els tutors de l’institut Lacetània, ens estem actualitzant en un treball liderat pel President del Comissió executiva del Cfp , alhora President de la Patronal Metal·lúrgica. Volem entendre i fer entendre el que hi ha i escurçar aquets “forat” entre les necessitats i la oferta vigent
I ara és el moment de fer-ho. 35 i 25 anys, donen per molt, per treure pit del que hem fet, de veure que els valors fundacionals encara son vigents, però també d’obrir espais de reflexió per incloure els nous paradigmes en el mon de la inserció laboral.
