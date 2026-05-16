Opinió | a tort i a dret
Godzilla climàtic a la vista
Com que no tenim prou maldecaps, ara ens hem de preocupar per El Niño, aquest monstre climàtic que tant aviat envia pluges torrencials com sequeres abrusadores. Es forma per una acumulació de calor a les aigües del Pacífic i els primers a rebre són els costers de l’Amèrica del Sud, però els efectes acaben sacsejant tot el planeta. L’escalfament d’enguany ja ha estat detectat i ara és qüestió de mesos que es desencadeni el que diuen que serà un «Niño Godzilla», el més destructiu des d’aquell de 1979-1793 que va contribuir a la Revolució Francesa i al qual alguns estudiosos atribueixen 65 milions de víctimes mortals entre tots els continents. Però, atenció: els patiments no es limitaran a l’any en curs, ja que un Niño dels grossos es fa notar durant més d’un any, i els experts avisen que el pic del que es prepara serà l’any que ve. El 2027, diuen, tindrem un tast de com ho passarem de malament d’aquí a una o dues dècades si persisteix l’escalfament global. Els efectes a la Mediterrània poden ser estius de calor insuportable, freqüència d’aiguats torrencials i inundacions, i sequeres primaveral amb els seus efectes sobre els aqüífers i el risc d’incendis. El Niño de finals del segle XVIII va estendre la fam malbaratant les collites en una societat agrària; la nostra no ho és però depèn del turisme, que vol confort, estabilitat i cap esglai. En tot cas, llavors no se sabia el que sabem ara, i la patacada els agafava per sorpresa; ara és inexcusable veure-la a venir i que ens trobi preparats.
Talls – Cent persones tallant una autovia aconsegueixen més atenció que deu mil fent vaga. Si en lloc d’una en tallen una dotzena, no cal dir. I quan els funciona per negociar, sorgeixen imitadors.
Pujols – Vist per sentència el cas Pujol. Sigui quina sigui la resolució del tribunal, per a uns demostrarà la base anticatalana de tot el procediment, i per a altres, la independència de la justícia.
Diputats – ERC aconsegueix (l’anunci de) la línia ferroviària Vilanova-Mataró per l’interior. Felicitats. Si la Catalunya central tingués diputats fidels al territori, podrien dir: «no aprovarem res fins que no arreglin les nostres Rodalies».
Eurovisió – S’imaginen votar deu vegades en unes eleccions? Doncs es pot fer a les votacions d’Eurovisió. Això no és seriós, però el festival és... un festival.
