Opinió | evangeli
Mn Martin Kabamba Belangenyi
«Jo soc amb vosaltres cada dia fins a la fi del món»
Aquesta frase inoblidable de Jesús ressuscitat fonamenta la fe que ha animat sempre a les comunitats cristianes. Ens recorda que no estem sols, perduts enmig de la història, abandonats a les nostres pròpies forces i al nostre pecat. Crist és amb nosaltres. El Senyor glorificat camina amb nosaltres en la història fins a la seva consumació definitiva. Nosaltres creiem que Jesús no és un personatge del passat, un difunt a qui es venera i es dona culte, sinó «Algú viu», que anima, vivifica i omple amb el seu Esperit la comunitat cristiana. Jesús és el Senyor ressuscitat que està en la seva Església, en l’eucaristia, alimentant la fe dels seus seguidors i impulsant la missió que tenim. L’encàrrec que Jesús ens fa, reflectit al final del text de l’evangeli d’aquest diumenge: «Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat.» Es troba en els pobres, movent els nostres cors a la compassió i a la solidaritat. En l’evangeli segons Mateu contemplem tota la trajectòria de la salvació, des de l’anunci de l’Emmanuel (Déu-amb-nosaltres), fins a la promesa final del Ressuscitat: «Jo seré amb vosaltres». L’ascensió del Senyor que celebrem aquest temps de Pasqua assegura que Crist roman amb la seva Església fins a la fi dels temps. L’Església és el seu Cos, plenitud d’Aquell que ho omple tot en tothom. L’Ascensió no implica absència del Senyor, sinó plenitud de la seva presència i enviament missioner. Jesús ascendeix, però roman amb nosaltres. La seva presència ja no és local ni limitada, sinó universal i permanent. En els moments com els que els cristians estem vivint avui és fàcil caure en lamentacions, desànims i derrotisme. Però, recordem-nos que en tot i per tot, Déu és sempre amb nosaltres. Ell és la nostra seguretat. No ens faltarà mai la seva proximitat. Així doncs, no ens quedem mirant al cel com els homes de Galilea. Amb l’Esperit del Ressuscitat, anem a sembrar amb tot el cor la fe i l’esperança en el món. n
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe