Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsParc de BombersPla de Barris de ManresaCanes 2026Alex TousHantavirus
instagramlinkedin

Opinió | evangeli

Mn Martin Kabamba Belangenyi

«Jo soc amb vosaltres cada dia fins a la fi del món»

Aquesta frase inoblidable de Jesús ressuscitat fonamenta la fe que ha animat sempre a les comunitats cristianes. Ens recorda que no estem sols, perduts enmig de la història, abandonats a les nostres pròpies forces i al nostre pecat. Crist és amb nosaltres. El Senyor glorificat camina amb nosaltres en la història fins a la seva consumació definitiva. Nosaltres creiem que Jesús no és un personatge del passat, un difunt a qui es venera i es dona culte, sinó «Algú viu», que anima, vivifica i omple amb el seu Esperit la comunitat cristiana. Jesús és el Senyor ressuscitat que està en la seva Església, en l’eucaristia, alimentant la fe dels seus seguidors i impulsant la missió que tenim. L’encàrrec que Jesús ens fa, reflectit al final del text de l’evangeli d’aquest diumenge: «Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat.» Es troba en els pobres, movent els nostres cors a la compassió i a la solidaritat. En l’evangeli segons Mateu contemplem tota la trajectòria de la salvació, des de l’anunci de l’Emmanuel (Déu-amb-nosaltres), fins a la promesa final del Ressuscitat: «Jo seré amb vosaltres». L’ascensió del Senyor que celebrem aquest temps de Pasqua assegura que Crist roman amb la seva Església fins a la fi dels temps. L’Església és el seu Cos, plenitud d’Aquell que ho omple tot en tothom. L’Ascensió no implica absència del Senyor, sinó plenitud de la seva presència i enviament missioner. Jesús ascendeix, però roman amb nosaltres. La seva presència ja no és local ni limitada, sinó universal i permanent. En els moments com els que els cristians estem vivint avui és fàcil caure en lamentacions, desànims i derrotisme. Però, recordem-nos que en tot i per tot, Déu és sempre amb nosaltres. Ell és la nostra seguretat. No ens faltarà mai la seva proximitat. Així doncs, no ens quedem mirant al cel com els homes de Galilea. Amb l’Esperit del Ressuscitat, anem a sembrar amb tot el cor la fe i l’esperança en el món. n

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents