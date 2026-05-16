Opinió | de tot plegat
Junts, contra la regularització
No sé si els dirigents de Junts són prou conscients de la deriva ultradretana de les seves principals actuacions polítiques, però mai ha estat un encert, voler copiar un altre partit, perquè al final la gent es decanta per l’original i no la copia. Ho dic, perquè de tant mirar cap a Aliança Catalana, al final la gent no distingirà la diferència. No passa dia ni setmana que Junts no aparegui del cantó més radical i forassenyat en temes tan vitals com la protecció dels inquilins, en matèria de lloguer, o ara mateix, en el tema de la regularització extraordinària, decretada pel Govern Sánchez. He vist i sentit declaracions d’alguns dels dirigents de Junts, i, ara mateix, estan portant als plens dels ajuntaments una Moció, plena d’inexactituds i falsedats, que no són propi d’un partit seriós. No es poden posar en una Moció, xifres inventades com que s’ha obert la porta a donar papers a 850.000 immigrants a tot Espanya, dels quals 200.000, a Catalunya. Cap mitjà de comunicació seriós s’ha atrevit a donar xifres concretes, perquè no es coneixen. Les sabrem l’endemà que acabi el procés, que serà el 30 de juny, així que cal ser prudents i no inventar-se dades que no es tenen. També és molt poc seriós que un dels arguments per anar en contra de la regularització sigui que té un «efecte crida». Que això ho digui VOX, és normal, però que ho afirmi Junts, demostra el seguidisme que fa, ja no solament d’Aliança Catalana, sinó del més extrem, dels extrems. Només llegir les primeres línies del Decret queda clar a qui s’adreça i quins són els seus límits. Els que puguin arribar, ara mateix, hauran de complir les normatives vigents, sense poder-se acollir al Decret. I sempre busquen alguna altra excusa com que el català ha quedat oblidat, i no té cap paper en aquesta regularització. Una vegada més, se’ls ha de dir que llegeixin i vegin que una vegada feta la regularització, d’aquí a un any, hauran de renovar papers, i en aquell moment es demanarà el coneixement bàsic del català, com s’ha demanat sempre, fins ara. És a dir, com a mínim, tothom ha d’aportar un diploma de curs bàsic, de 45 hores. Podria continuar amb altres arguments que aporta Junts, però el greu és que a cada línia es fa més evident el caràcter xenòfob del partit i de comprar els principals arguments de l’extrema dreta espanyola, i catalana. Es volen situar com a contrapès a Aliança Catalana, sense valorar que deixen lliure l’espai del centre que els havia caracteritzat. Tampoc escolten les raons i necessitats que expressen els empresaris, entitats, fundacions, sectors agrícoles i ramaders, de disposar de mà d’obra. Que mirin al seu voltant, i veuran qui fa determinades feines i donen determinats serveis. No hi ha pitjor cec que el que no vol veure.
