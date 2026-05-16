Opinió | PEDRA SECA
Més busos al coll d’ampolla
L’anunciada pluja de busos directes a Barcelona és un repte assolit, però encara no saben on estacionar-los amb seguretat
La reclamació de la plataforma ciutadana @BusExpresBerga s’ha aconseguit. Entre aquesta setmana i el mes de juny s’ampliaran les línies de Berga a Barcelona, sobretot les directes, les semidirectes amb dues aturades i les convencionals.
L’ampliació dels serveis permetrà als soferts usuaris habituals (de l’únic servei públic de transport disponible) disposar de quatre noves línies d’anada i tornada, sis més a principis de juny i unes altres tantes a finals d’aquest mes. Una part del pla de xoc anunciat haurà servit per a aquest èxit i la Generalitat es pot apuntar una raresa oficial: el compliment d’una promesa amb pocs dies de demora respecte del que s’havia anunciat. Calia encaixar-ho amb l’agenda de la consellera.
En la seva presentació pública d’aquesta setmana a Berga, Sílvia Paneque va explicar aquesta millora de serveis, objectiva i quantificada en gairebé un milió d’euros públics l’any per reforçar les freqüències de pas. El president del Consell Comarcal, Moisès Masanas, es mostrava cofoi i optava per la resposta de manual: «Estem contents, però en volíem més», sense anar més enllà ni comentar on s’aparcaran. Han passat de puntetes sobre com encararan la gran congestió de trànsit que generaran els vehicles de la seixantena de places a l’actual no-estació del Passeig de la Pau. Correspon als odiosos «opinadors» posar el dit a la llaga o fer símils (encertats o desencertats). Aquí va el d’aquesta setmana: si els busos nous fossin avions, tothom tindria clar que cal construir un aeroport adequat per aterrar-los. Els polítics en són conscients, però segueixen encallats mentre allarguen una serp informativa interminable transformada en un embarbussament: l’estació no ho és, la que ho serà no arriba i la que ho podria ser un temps no és acceptada. La solució: saber on i, sobretot, quan. Al capdamunt del Passeig de la Pau segueix sent el lloc impossible d’encabir tots els busos que hi acudiran a partir d’ara. La saturació serà horrible. Les protestes dels conductors, amb amenaça de vaga, refermen la meva previsió i van activar la recerca d’una solució provisional (una pre-estació) a la zona de l’antiga caserna. Activats els veïns com a activistes, el punt escollit és ple de pancartes fetes amb llençols en contra.
El batlle Sánchez va semblar atiar-los un dia: «Si jo fos un de vosaltres, també protestaria». Tot està encallat mentre més busos nous fa dos dies que pugen i baixen. «Abans de l’estiu ha d’estar signat el conveni», ha declarat l’alcalde sobre l’acord definitiu per a l’estació definitiva. I, murri, ha afegit: «El juliol és molt hàbil». De fet, a Berga és l’únic mes hàbil de l’estiu. A l’agost són vacances, com arreu, i el juny queda reservat per la Patum. Té 250.000 euros concedits per fer un vial d’un cost de diversos milions, l’accés imprescindible a les futures andanes on els veïns tampoc les hi volen.
