Maria Gallofré

Codirectora de l’escola d’idiomes MoMa New School i de MoMa Espai Cultural

La utilitat de l’inútil

Fa 3 estius, un dels alumnes més brillants que ha passat mai per MoMa em va recomanar l’assaig de Nuccio Ordine «La utilitat de l’inútil». Me’l vaig polir en una tarda i li vaig passar a la Montse. Recordo l’entusiasme amb què el vam comentar, l’impacte de veure ordenats i argumentats els nostres pensaments sobre la importància d’aprendre humanitats va ser revelador i ens va provocar un sentiment de satisfacció i d’eufòria a la vegada. El que es posa de manifest a l’assaig és que el saber que no obté benefici econòmic, el saber humanístic concretament, de mica en mica i cada vegada més, ha anat quedant fora del que la societat i les institucions consideren «útil», fent que només les disciplines d’àmbits econòmics i científics hagin esdevingut les de profit, mentre que l’art, la poesia, la literatura o el teatre, han estat considerades, d’una manera errònia i perillosa, com a inútils. Tant la Montse com jo tenim molt clar que la formació acadèmica ha d’incloure tot tipus de referents culturals. S’ha d’ampliar el prisma de l’alumnat i se’ls ha de cultivar des de ben petits amb els sabers de caire humanístic per desenvolupar-se com a professionals en qualsevol àmbit. Des d’infantil, els nostres alumnes ja entren en contacte amb el món cultural a través de sortides a diversos museus (El del Barroc, CaixaForum, Fundació Miró…), a través de les exposicions artístiques que acollim cada 2 mesos a les nostres instal·lacions i també gràcies als tours didàctics impartits per la Marta, la nostra gestora cultural. A MoMa la literatura és a tot arreu. És l’eix vertebrador de qualsevol projecte. Tenim llibreria pròpia, una biblioteca amb títols detingudament triats, organitzem clubs de lectura i fem projectes literaris. La llista és llarga i, aprofitant que és periode de matriculacions, us convidem a venir i a veure-ho en primera persona. Aix! I abans que se m’acabin les línies, dir-vos que tot això ho fem en anglès i que l’única manera de poder-ho fer així és creant nosaltres mateixes tot els projectes de l’escola. Com? Llegint, llegint i escrivint, escrivint.

Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: "No cobro res de pensió"

Illa tanca el viatge a Califòrnia amb una crida a una Catalunya «ambiciosa i sense por» a la tecnologia i antagonista als valors de Trump

La Seu d'Urgell recupera el seu enllumenat de color ataronjat, ara més eficient

La consellera Hernández apropa a Solsona les mesures del Pla de Govern

Triplet abans de la Champions

Bulgària evita la victòria d’Israel en l’Eurovisió més polèmic

Noves formes d'obtenir maquinària agrícola per adaptar-se a l'actualitat

Igualada homenatja les parelles que es van casar fa 50 anys

