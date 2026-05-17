Opinió
Necessiten millorar...
Tinc una bona i una mala notícia. Com sempre s’ha de fer en la vida, aniré primer per la mala notícia. Si algú que em llegeix és dels que acostuma a voler-ho al revés, primer la bona i després la dolenta, em sap greu, però jo ho faig sempre així. No sé si m’ho van ensenyar a casa o a l’escola pública. No ho recordo, era massa petit i tot i que era un nen feliç, a l’escola pública de l’època hi havia poques notícies bones. Però deixem-ho i anem a l’article d’avui. La mala notícia és que els mestres fan mooolts dies de vaga. Però molts. La bona notícia és que gairebé tothom està d’acord que els mestres facin mooolts dies de vaga. Però molts. Això és perquè els mestres tenen raó i la gent ho sap i els la dona. I encara que els mestres toquin molts els nassos fent vaga tallant carreteres, jugant al 3 en ratlla a l’autopista o cantant cançons a les rotondes paralitzant mig país, la gent s’ho pren bé i els dona la raó. Tothom? Tothom no. El govern no. Encara. Per alguna raó a la qual ara no encerto o m’estimo més no acudir, el govern no els dona la raó i els dona moltes excuses per no fer-ho. Excuses de mal pagador. Sí, per aquí plora també la criatura. Els mestres no estan ben pagats. I els falten més coses que també demanen: Les ràtios, els reforços d’inclusió – ara que tot o gairebé tot va embolicat amb el paper de cel·lofana de la inclusió – la paperassa, la responsabilitat sense xarxa. En definitiva, tot. I per què el govern no els dona la raó? No els la dona perquè el govern, aquest i els anteriors, no han fet els deures. I que passa quan no fas els deures? És de manual, quan no fas els deures vas tard, tard i malament i enfonsat fins al capdamunt de coses que havies de fer i no has fet. Ho veu tothom que el govern no està aprovant el curs. I no sé si repetirà. Quan una cosa va malament si no t’hi apliques anirà pitjor. És la llei de Murphy i la sap tothom encara que no hagis anat a escola i no sàpigues qui era Murphy (si és el teu cas, primer acabes l’article i després t’aixeques a buscar qui era Murphy. Una cosa després de l’altre, que això també ho ensenyen a l’escola). Doncs per fer feliç Murphy i fer enfadar una mica mes els mestres al govern li ha passat això dels Mossos infiltrats. Cosa que primer han negat, posteriorment han dit que era normal i al final han rectificat demanant perdó. Llastimós tot plegat. Decididament, necessiten milloran, però no sé si s’hi estan aplicant. Conclusió: Els mestres tenen raó i els la donem encara que ens causin molèsties i la Consellera Niubo, i la Parlon i en Trapero.. «bueno pues molt bé pues adios..!» n
