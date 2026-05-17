Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsParc de BombersPla de Barris de ManresaCanes 2026Alex TousHantavirus
instagramlinkedin

Opinió

MARIA GALLOFRÉ

La utilitat de l’inútil

Fa 3 estius, un dels alumnes més brillants que ha passat mai per MoMa em va recomanar l’assaig de Nuccio Ordine «La utilitat de l’inútil». Me’l vaig polir en una tarda i li vaig passar a la Montse. Recordo l’entusiasme amb què el vam comentar, l’impacte de veure ordenats i argumentats els nostres pensaments sobre la importància d’aprendre humanitats va ser revelador i ens va provocar un sentiment de satisfacció i d’eufòria a la vegada. El que es posa de manifest a l’assaig és que el saber que no obté benefici econòmic, el saber humanístic concretament, de mica en mica i cada vegada més, ha anat quedant fora del que la societat i les institucions consideren «útil», fent que només les disciplines d’àmbits econòmics i científics hagin esdevingut les de profit, mentre que l’art, la poesia, la literatura o el teatre, han estat considerades, d’una manera errònia i perillosa, com a inútils. Tant la Montse com jo tenim molt clar que la formació acadèmica ha d’incloure tot tipus de referents culturals. S’ha d’ampliar el prisma de l’alumnat i se’ls ha de cultivar des de ben petits amb els sabers de caire humanístic per desenvolupar-se com a professionals en qualsevol àmbit. Des d’infantil, els nostres alumnes ja entren en contacte amb el món cultural a través de sortides a diversos museus (El del Barroc, CaixaForum, Fundació Miró…), a través de les exposicions artístiques que acollim cada 2 mesos a les nostres instal·lacions i també gràcies als tours didàctics impartits per la Marta, la nostra gestora cultural. A MoMa la literatura és a tot arreu. És l’eix vertebrador de qualsevol projecte. Tenim llibreria pròpia, una biblioteca amb títols detingudament triats, organitzem clubs de lectura i fem projectes literaris. La llista és llarga i, aprofitant que és periode de matriculacions, us convidem a venir i a veure-ho en primera persona. Aix! I abans que se m’acabin les línies, dir-vos que tot això ho fem en anglès i que l’única manera de poder-ho fer així és creant nosaltres mateixes tot els projectes de l’escola. Com? Llegint, llegint i escrivint, escrivint.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents