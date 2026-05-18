Opinió | TRIBUNA
Quan els espais també cuiden
El sistema de salut afronta una transformació profunda per adaptar-se a noves necessitats socials, demogràfiques i assistencials. En aquest context, el Departament de Salut ha fet una aposta clara i sostinguda: millorar la qualitat de l’atenció passa també per disposar d’espais adequats, moderns i pensats per facilitar la feina dels professionals i oferir una millor experiència a la ciutadania. Perquè els espais també cuiden.
L’entrada en funcionament del nou Centre d’Atenció Primària de Sant Fruitós de Bages és un exemple clar d’aquesta aposta de Salut per enfortir l’atenció primària al territori. El nou equipament, completament reformat i ampliat, permet concentrar l’activitat d’adults i pediatria en un únic espai, deixar enrere limitacions estructurals i oferir una atenció més resolutiva, propera i eficient. Amb una inversió de prop de 3,9 milions d’euros, finançada pel Servei Català de la Salut, el centre disposa de més consultes, millor organització interna, llum natural i espais adaptats tant per a la ciutadania com per als equips professionals.
Aquest nou CAP no és una actuació aïllada, sinó que s’emmarca en una estratègia territorial més àmplia al sector del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès, orientada a reforçar la xarxa assistencial i adaptar-la als nous models de cura. Una estratègia que posa el focus en l’accessibilitat, la integració de serveis i la millora de les condicions de treball dels professionals.
Al Berguedà, aquesta aposta es concreta també amb la incorporació, a finals d’any, d’un nou equip de ressonància magnètica a l’Hospital de Berga, el primer de titularitat pública a la comarca. Aquesta inversió permetrà resoldre milers de proves anuals sense desplaçaments fora del territori, millorar la capacitat diagnòstica del centre i reforçar l’equitat territorial. Alhora, s’impulsen projectes per millorar l’atenció a la dona, en aliança amb altres hospitals de la Catalunya Central, i per reforçar els serveis de salut mental amb una mirada més humanitzada.
Al Bages, més enllà del nou CAP de Sant Fruitós, hi ha projectes estratègics en marxa com la creació d’una sala multifuncional d’intervencionisme cardiovascular, el desplegament de nous models territorials de pediatria o la millora d’espais vinculats a la salut mental i a l’atenció pal·liativa. Iniciatives que responen a la voluntat de Salut de potenciar un sistema més integrat, especialitzat i resolutiu.
El Solsonès i el Moianès també formen part d’aquesta visió territorial, amb treballs orientats a definir models de gestió sanitària més adaptats a la realitat de cada comarca, garantir la continuïtat assistencial i apropar els serveis a la ciutadania, especialment en contextos de dispersió geogràfica.
Totes aquestes actuacions comparteixen un mateix fil conductor: dotar els professionals de les eines, els espais i les condicions necessàries perquè puguin oferir la millor atenció possible. Uns espais ben dissenyats milloren els circuits, faciliten el treball en equip i tenen un impacte directe en la qualitat assistencial.
Invertir en infraestructures sanitàries és invertir en salut, en benestar i en futur. El nou CAP de Sant Fruitós de Bages n’és una expressió clara: una aposta de Salut per una sanitat pública més accessible, més humana i més preparada per respondre a les necessitats del territori.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs