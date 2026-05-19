Opinió | A TEMPO
El ‘Fono’ a la Divisió d’Honor
Penal. Córner. Falta. Fora de joc. Paraules que han format part de la meva vida des de temps immemorials i que sento meves, tot i no entendre-hi ni un borrall. Futbol: la passió del nostre pare i avi, l’entrenador-banquer, com li deien els de l’Olesa. Passió que ha passat de pares a fills i de fills a nets. I dissabte cap a Les Borges Blanques. Mollerussa, Golmés, Bellpuig, Vila-sana. I el Palau d’Anglesola, poble on va néixer la nostra padrina i besàvia. Paisatges que també sento meus i que m’acompanyen sempre. Esport, país, memòria, família. I valors, molts valors. Quin dissabte! Memorable! Partit decisiu: calia guanyar per pujar a la Divisió d’Honor. I tot l’equipàs del Futbol Sala Fonollosa A van anar a totes. I el Borges també, eh? Ells, que no s’hi jugaven res, van defensar el seu equip amb dents i ungles. Fins i tot un pare dels «nostres» va dir: «potser els han promès una prima perquè aquests tius no afluixen!» Un gran rival! Resultat final: 1 a 3 amb l’últim gol fet pel nostre porter xutant de porteria a porteria. GOOOOOL! Mans al cap aplaudiments, crits d’alegria i xiulet final. El Fono a la Divisió d’Honor! Visca! I penso en el meu company i amic Antoni Massegú exregidor d’esports de l’Ajuntament de Manresa. Sèiem de costat a la sala de plens. El Toni sempre parlava de les virtuts de l’esport. De la disciplina, de la perseverança en els entrenaments i en l’esforç del dia a dia. Del sentiment de pertinença a un equip amb qui es comparteix colors i escut. D’aprendre a guanyar i a perdre. I de la feina dels directius, dels entrenadors, de la gent de la federació, dels àrbitres, dels que es cuiden de la gespa, dels qui obren el bar, dels qui escombren el pavelló, dels qui netegen els vestuaris, dels patrocinadors i de tots els qui treballeu perquè als camps de futbol hi pugui haver partits cada cap de setmana. Llistes de jugadors, fitxes, samarretes, pilotes, xarxes, porteries. Una feinada impagable que mai us agrairem prou. I diumenge us toca als del Futbol Sala Fonollosa B. Guanyar o empatar i cap a Primera Catalana. Ho teniu bé! Molta força! Enhorabona a tots! Tots plegats heu fet una bona temporada. Estic contenta també per l’alcalde de Fonollosa, el meu amic Eloi Hernàndez - tot i la distància ideològica- perquè deu estar exultant de joia. Nosaltres, tots els pares, parents i seguidors dels vostres equips, també ho estem. FOOOONO! FOOOONO! Ens veiem el 6 de juny a la rua.
