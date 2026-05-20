Opinió | tribuna
Quan denunciar dins l’empresa deixa de ser excepcional
Hi ha silencis dins les empreses que, amb el temps, acaben sortint molt cars. Durant anys, denunciar una irregularitat a la feina s’ha percebut com un gest excepcional. Incòmode. Fins i tot arriscat. Una decisió que només es prenia quan el conflicte ja havia esclatat o quan no quedava cap altra via possible.
Però aquesta realitat està canviant. I ho està fent també a les empreses de la Catalunya Central.
Els canals interns de denúncia han deixat de ser una eina reservada a grans multinacionals o a estructures empresarials llunyanes. Cada vegada més formen part del dia a dia de petites i mitjanes empreses que entenen que prevenir també és protegir l’organització.
Ara bé, el debat important no és només tenir un canal habilitat. La qüestió és què passa quan algú l’utilitza.
En territoris com el nostre, on moltes empreses tenen equips reduïts i relacions laborals construïdes durant anys de confiança i proximitat, denunciar una mala pràctica no és senzill. Quan tothom es coneix, sovint apareixen pors difícils de verbalitzar: quedar assenyalat, perdre oportunitats o alterar equilibris interns que semblaven consolidats.
Per això és tan important entendre bé la funció real d’aquests mecanismes. No neixen per generar desconfiança dins les organitzacions, sinó precisament per evitar que els problemes creixin en silenci.
Perquè les irregularitats no desapareixen perquè ningú en parli. Sovint passa just el contrari. Allò que no s’afronta a temps acaba deteriorant el clima laboral, afectant la reputació de l’empresa i, en alguns casos, derivant en conseqüències jurídiques importants.
La normativa actual és cada vegada més exigent en matèria de compliment normatiu, prevenció i protecció de les persones informants. Però convertir el canal de denúncies en un simple tràmit formal és un error freqüent. No n’hi ha prou amb tenir una bústia o un protocol redactat.
El que marca la diferència és com es gestiona.
Confidencialitat real. Absència de represàlies. Investigacions rigoroses. Persones preparades per analitzar situacions sensibles amb criteri jurídic, però també humà. Perquè darrere de moltes comunicacions internes no només hi ha possibles incompliments: hi ha conflictes personals, tensions laborals o dinàmiques empresarials que requereixen una resposta equilibrada.
Quan aquests canals no funcionen bé, el risc és doble. D’una banda, que ningú s’atreveixi a utilitzar-los perquè no generen confiança. De l’altra, que acabin convertint-se en eines mal gestionades que alimentin encara més el conflicte.
Les empreses que han entès el valor real d’aquests mecanismes no els perceben com una amenaça. Els interpreten com un indicador de maduresa empresarial. Perquè escoltar allò que no funciona també forma part de liderar bé.
Potser aquest és el canvi cultural més important que tenim al davant: deixar de veure la denúncia interna com una traïció i començar a entendre-la com una oportunitat per corregir errors abans que el problema sigui irreversible.
Perquè les empreses més sòlides no són les que no tenen conflictes. Són les que saben detectar-los a temps, gestionar-los amb responsabilitat i aprendre’n abans que sigui massa tard.
