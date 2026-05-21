Opinió | a tort i a dret
Volada orbital de coloms ferroviaris
Ramon Bacardit és tant manresanista que vol tots els trens a la ciutat: també els de la Línia Orbital, una circumval·lació metropolitana que evitaria Barcelona. L’alcaldable voldria que s’enfilés fins Manresa, potser desviant el tram Martorell-Terrassa: s’agraeix l’interès, però l’esforç inútil no el dugui a la malenconia. Ciutats en una posició geogràfica equiparable, com Igualada i Vic, es podrien apuntar a la protesta, però ja hi ha un projecte que uneix les tres poblacions, i es diu Ferrocarril Transversal Lleida-Girona. En tot cas, la prioritat del Bages és comunicar-se amb el Barcelonès, i la línia orbital desviada no serviria per a això. Ni tampoc la transversal. La resposta passa per invertir en la de Rodalies realment existent, foradant túnels i duplicant vies. Ara. Fa vergonya que mentre cau a trossos, el Govern desenterri grans projectes anunciats el 2004, quan era conseller del ram Joaquim Nadal, germà de l’actual secretari de Mobilitat, amb calendaris que s’allarguen dècades i un finançament improbable perquè l’hauria de pagar l’Estat. Els diners que no ens donaran paguen les truites que somniem. I és absurd barrejar aquesta volada de coloms, que en tot cas no veuria excavadores abans del 2029 i s’acabaria el 2041 (si és obra pública, dupliquin mentalment aquests terminis) amb uns pressupostos per a mig any. En un país seriós, conceptes tan estructurals s’han d’incloure en un gran pacte de país que els faci immunes als canvis de govern. Però la seriositat cotitza a la baixa.
Zapatero - Entre els arguments que esgrimeix la defensa de Rodríguez Zapatero per justificar els ingressos investigats per la justícia es troba que cobrava una pasta per realitzar «informes de valoració de política internacional». Si llegeixo cada dia la secció de World de The New York Times, em pagaran desenes de milers d’euros per un resum setmanal?
Illa - Tal com van les coses, l’any que ve Illa serà una illa. Envoltada per l’oceà del PPVox per totes bandes.
Republicans - De les set grans monarquies europees, l’espanyola és l’única que té més gent insatisfeta que satisfeta, segons un estudi de la Universitat de Múrcia. La insatisfacció abasta un 53% dels enquestats i un 51% preferiria la república. I això que Felipe és un rei modern, amb barba i sense elefants, i Letizia és molt simpàtica.
