Opinió | TRIBUNA

Francesc Viaplana

Portaveu d'ERC a l'Ajuntament de La Seu d'Urgell

Una nova etapa en el camí

Des del 2015 he tingut l’honor d’encapçalar la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya, a la Seu d’Urgell. Estaré sempre agraït a tota la gent que en aquest camí m’ha donat la seva confiança. En total hauran estat 12 anys de cap de llista, en les que he tingut la sort de compartir grup municipal amb la Berta, el Xavi, la Marian, el Carlos i la Núria, sempre amb el mateix objectiu, ajudar la gent de la Seu i Castellciutat intentant fer el millor pel lloc que estimem.

Per mi, ajudar la gent és de les coses més agraïdes que hi pot haver, i d’això es tracta, o hauria de tractar, la política. La passada legislatura, fent una feina d’equip vam aconseguir grans fites, com els 3 milions d’euros per la residència de la gent gran, l’engegada del primer curs d’INEFC Pirineus, l’arrencada del nou hospital, l’inici del projecte dels habitatges socials del Juanito del Pensament, la descoberta i exploració del jaciment arqueològic del pati de les monges, o el mundial de piragüisme del 2027, per destacar-ne alguns. Però a part d’aquests més estratègics, la política municipal et permet donar resposta als teus veïns i veïnes en el dia a dia, arreglant un carrer, millorant la il·luminació, solucionant conflictes... un seguit de coses que en la majoria de casos, escoltant la gent pots donar una resposta ràpida i palpable, que és molt reconfortant. També és cert, però, que no són poques les vegades que et veus frustrat per no disposar de capacitat ni de recursos, per plasmar la solució.

Gairebé res és mèrit d’una única persona, en la majoria dels casos, quan assoleixes un objectiu, és degut a l’esforç de cadascú i les condicions del voltant, però acostuma a ser un mèrit col·lectiu, de feina d’equip. I des de fa temps tinc la sort de fer equip amb la Marian Lamolla, ella ara serà la pròxima cap de llista d’ERC a les pròximes eleccions municipals. Amb la Marian hem viscut mil batalles i si n’hagués de destacar alguna de les moltes qualitats que té, és la de compromís amb tot el que fa. De la seva vocació, ajudar la gent, n’ha fet la professió, i com deia al principi, aquest és i hauria de ser sempre la finalitat de la política. Estic convençut que és la millor persona que ens pot representar a tots i totes, i amb el seu estil propi, sense fer soroll però sempre donant el màxim. Ja és hora d’una nova etapa en el camí, i al capdavant marcant el pas, sens dubte la Marian.

