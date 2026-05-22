Opinió | DE TOT PLEGAT
Tenir o no tenir pressupost
A Catalunya, tot indica que estem a punt de segellar el doble acord amb els partits més propers al Govern: ERC i Comuns, després dels parèntesis demanat, per a tancar peticions pendents. Em permeto recordar unes poques xifres per a remarcar la importància del que està en joc. El pressupost presentat i després retirat, per ampliar negociacions, ascendeix a 49.162 M. Evidentment, el més alt de la història, amb un augment del 22,8%, respecte del darrer aprovat (2023), i un 10,3% més, del prorrogat en el 2025. Hi ha una partida de 4.146 M, destinada a inversió pública.
No dono més xifres perquè són prou eloqüents per a marcar un abans i un després en la dinàmica de posar al dia les Inversions en infraestructures, equipaments i serveis, perquè ens trobem ja en la necessitat d’ampliar, modificar i renovar aquelles que es van fer a principis de la democràcia recuperada. Parlem dels inicis dels anys 80. I cal recordar que estàvem en un país de prop de sis milions i ara passem dels vuit.
Però, si les inversions són importants, encara ho són més els serveis a la gent. Des de l’entrada del Govern Illa al Palau de la Generalitat, s’ha dut a terme un profund remodelatge de les estructures de Govern, amb canvis fins ara mai endegats de modificar les accions i actuacions en els serveis essencials. Qui hagi fet un seguiment mínim dels acords de Govern haurà comprovat quins són les prioritats a resoldre: sanitat, educació, seguretat, serveis socials, habitatge i mobilitat.
Com tot en la vida, el pas dels anys, envelleix els serveis i aporta rutines que desesperen els usuaris, sigui quin sigui l’àmbit i territori. Fa prop d’un any es va anunciar la modificació de 1.500 formularis, enquestes, documents, tràmits i gestions. Cada govern, a cada legislatura, prenia acords i formulava lleis que fixaven noves regles, normatives i condicions, constituint una xarxa immensa, on es perdien la majoria de ciutadans.
Tot aquest entramat comportava laberints, que allargaven les gestions i resolucions fins extrems insostenibles. Eren normals esperes de mesos i fins i tot algun any, per veure aprovats i reconeguts drets elementals per a serveis essencials. Desesperació dels qui tramitaven i mala maror en totes les seccions dels departaments.
Estem en el camí de la simplificació i agilització, però tenir o no pressupost, suposa disposar de l’eina indispensable per a fer-ho possible. Animo tothom a mirar el pressupost pactat que entrarà els propers dies en el Parlament per al seu debat i aprovació. És una eina essencial per un munt d’actuacions a tot el territori. S’ha fet un immens treball de recopilació de necessitats i urgències, que s’han prioritzat com perquè els ciutadans vegin millorats les condicions de vida més elementals.
