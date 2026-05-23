Opinió
La IA no fa vaga
Instagram sap que el món educatiu està ben activat fent manifestacions, vagues i aturades i com ja us he comentat més d’una vegada, jo passo massa hores dins d’aquest submon. Total, que aquesta setmana he conegut un professor viral, en Cristian Olivé, a través d’una publicació seva on es queixa (amb raó) del mal ús que estan fent els alumnes de la IA en general.
El seu escrit comença dient «Ara ja ho puc confirmar: la IA s’ha convertit en l’eina més perillosa a les aules». Tot i compartir aquest pensament, el que em va grinyolar més va ser l’ «ara ja ho puc confirmar». Aquest «ara» arriba tard. Ja fa dos cursos que aquestes eines s’han instal·lat en totes les llars per estalviar-nos la feina de redactar un mail, perfeccionar un currículum o planificar unes vacances a Guatemala.
Tot i així, està bé que una veu com la seva comenci a manifestar-se sobre aquest tema i el posi sobre la taula quan es parla de millores en l’educació. El control o la prohibició d’aquestes eines intel·ligents ha de ser motiu de debat i de millora.
Ara bé, paral·lelament als vídeos de docents indignats, també m’apareixen altres veus intentant-nos convèncer de baixar una aplicació d’IA per generar contingut ràpid i visual a les classes. Suposo que aquesta gran millora serveix per centrar-se més en la feina burocràtica i estalviar-se les hores de creativitat i d’estrenyiment de cervell.
De moment, no conec cap docent que m’hagi confessat que utilitzi aquestes pràctiques i la veritat és que no vull rascar massa, però si existeix aquest bombardeig constant d’aplicacions, de formacions (reglades) per a professors amb IA deu voler dir que es fan servir, no?
He investigat amb profunditat i he teclejat «formació IA per a professors» i… la IA del Google m’ha recopilat totes les universitats que ofereixen aquests cursos i m’ha recomanat els cursos especialitzats del Departament que em permetran «estalviar temps en la preparació de classes, crear materials didàctics adaptats i dissenyar avaluacions».
Cristian, jo tinc una audiència molt discreta, però tu, no; anima’t a fer un post parlant d’això!
