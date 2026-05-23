Opinió
Orbital i tal
Orbital té nom de medicament i, aquesta setmana, sense recepta ni símptomes previs ens n’han administrat una gran dosi. Curiós com soc, he mirat d’esbrinar per a què serveix Orbital i si té efectes secundaris i sí tal. Per a què serveix: diu la lletra petita del prospecte petit que hi ha dins la capseta petita on se’t serveixen l’Orbital que el seu ús és per a moments crònics de dolor perceptiblement imperceptibles, just abans que passin a ser aguts, per causes no especificades, però que tothom sap perfectament quines són. Per això no estan especificades, no cal. Diu també que la dosi es pot administrar en qualsevol moment de l’any, de la vida o de la legislatura i que els seus efectes «reparadors» i «tranquil·litzadors» són gairebé immediats, com si d’una poció màgica es tractés, sobretot si s’administren sense previ avís ni consulta. Com per sorpresa, l’Orbital té la virtut que, en un moment donat, pot servir per alleugerir qualsevol mal en un ampli espectre de la població, sobretot la política. I que les seves aplicacions de benestar, tot i que no arriben a plasmar-se fins a molt temps enllà, cap al 2040, el sol fet de manifestar-les en el moment d’anunciar que hom obre la capseta de l’Orbital, ja produeix sensació de benestar social i personal tot i que no sàpigues ben bé, combinada amb l’habitual i tan estudiat efecte placebo, altrament dit presa de pèl acceptada. I té efectes secundaris? No en té. L’Orbital només té efectes principals. Els pressupostos. Pel sol fet d’anunciar l’administració de l’Orbital la població en general experimenta una millora sobtada del seu estat general tot pensant què coi! Si era tan bo, per què no ens el donaven abans? Això sí, qui el rep entra en un estat d’atordiment i de confusió general que el duen a dir coses com: “Vols dir que no m’estàs aixecant la camisa?” i expressions per l’estil davant les quals l’administrador sempre té les millors respostes que solen ser no fer-ne gens de cas i tirar pel dret. Un tret excepcional de l’Orbital és que es tracta d’un tractament que, realment, no cal ni administrar. La seva sola prescripció amb el consegüent anunci públic produeix els mateixos efectes com si realment la dosi hagués sigut consumada, consumida, amb la qual cosa l’Orbital, no s’esgota mai i es pot anar prescrivint posem per cas cada vint anys que, «oh, meravella de la ciència política» produeix sempre els mateixos efectes a tothom. I com que ja fa vint anys el darrer cop que ens van recaptar Orbital, ara ni ens en recordem ni sabem de què va la cosa que al capdavall és del que es tracta. No deixeu la capseta de l’Orbital en mans dels nens perquè la remenaran perillosament i descobriran que la capseta és buida. Ah!, i per més INRI fer-los saber que, si mai l’Orbital fos real – suposició improbable – a la Catalunya Central, l’Orbital no el veuríem ni passar. Però això ja és un clàssic. I un detall important, la dosi de l’Orbital és, per descomptat, rectal.
