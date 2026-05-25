Opinió | Lluís Porti
Tenim el que ens mereixem
Que la C-55 és un malson per la Catalunya central, que provoca problemes físics i psíquics als usuaris, que és un atac a la dignitat i els drets dels ciutadans del territori, que impedeix el desenvolupament industrial i econòmic de la regió i els nostres fills ho pagaran, que hi ha professionals que no volen venir a treballar a Manresa per culpa de les males comunicacions, ho sabem. Que de les promeses aplaudides al president Illa l’estiu al Museu de l’Aigua, anunciant el desdoblament, res de res, ni es compleixen dates ni compromisos, com la comissió de seguiment, i que abans desdoblaran la C16 de Berga a Bagà per l’oci, lícit, quan la C-55 és per anar a treballar, estudiar, a l’aeroport, etc., ho sabem. Que amb diners públics estem engreixant les ja nodrides arques d’Autema, empresa privada, a base de subvencions i aportant vehicles que ens diuen que circulen de franc, quan la veritat es que ho paguem entre tots i augmentem el seu negoci privat amb el suport del Govern de torn, això ho hauríem de saber. Ara fem examen de consciència, les administracions polítiques del territori han demanat amb cara i ulls el desdoblament? Mai, disciplina de partit i interessos personals. Les entitats civils tampoc han apretat, suposo que pesa el clientelisme i la dependència, subvencions, llicències... Només comentaris demanant millores, però sense estirar gaire la corda, no sigui que es trenqui o algú s’enfadi. Des de Manresa veiem amb enveja com altres ciutats, Igualada, Vic, etc. es mouen i reivindiquen infraestructures des dels seus ajuntaments i entitats. A Manresa l’Ajuntament no només no ha fet res, sinó que ha arribat a estar-hi en contra. I la societat civil, poca cosa, quan es convoca un tall, 4 gats. Els comentaris al carrer són d’indignació, però no ens belluguem. Tenim el que ens mereixem?
