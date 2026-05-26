Opinió | a tort i a dret
Manresa és de cine
«Manresa és de cine». Amb permís del videoclub homònim, aquest podria ser un eslògan promocional de la ciutat quan l’Ajuntament es cansi del «+benparida». I com que Manresa és de cine, demà el teatre Kursaal acollirà la Gala Plácido, per celebrar el fet que «Manresa Film Office, el servei de l’Ajuntament de Manresa dedicat a facilitar i atraure rodatges a la ciutat, compleix 10 anys de trajectòria consolidant el municipi com una autèntica ‘petita Hollywood’», segons la informació municipal. Una festa amb estrelles i lliurament de guardons que, naturalment, es diuen Plácido, com la pel·lícula que Berlanga va rodar a Manresa l’hivern de 1961. El genial director va triar la ciutat perquè li va semblar grisa i aturada en el temps com l’Espanya de la seva sàtira, i els primers anys del Manresa Film Office les productores van venir-hi atretes per la grisa degradació d’alguns (bastants) carrers del barri vell. Ves que el Pla de Barris no ens espatlli el negoci cinematogràfic; potser caldria deixar fora de la rehabilitació uns quants racons filmables o, al menys, la seva aparença exterior. En tot cas, el nombre de produccions és tant elevat que val la pena presumir-ne davant el món sencer i organitzar visites guiades als indrets que els espectadors hauran vist a la pantalla. «Endevinen qui va entrar en aquest bar? Si senyor, en Liam Neeson a Marlowe». Manresa, una ciutat que no és de pel·lícula, sinó de pel·lícules, en plural. Una ciutat de cine. (Sí: la paraula «cine» és al diccionari normatiu).
Tartana - Millorar el servei de tartana Manresa-Barcelona de la Renfe és als nous pressupostos de la Generalitat gràcies a ERC i els Comuns. Però vinculada a inversions que ha de fer el govern central, on els socialistes tenen menys futur que un submarí descapotable.
Espies - Diuen que la justícia és cega i t’ho pots creure o no, però els serveis secrets tenen molta vista i memòria. Washington té Zapatero i Sánchez entre cella i cella, i els espies nord-americans han facilitat material important a la causa contra l’expresident.
Llibertat - Thomas Jefferson, un dels pares fundadors dels Estats Units i el seu tercer president, va escriure: «Si hagués de decidir si hem de tenir un govern sense diaris o diaris sense govern, no dubtaria ni un moment a preferir el segon». Donald Trump ho veu al revés.
