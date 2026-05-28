Opinió | a tort i a dret
Això s’acaba i el que vindrà fa por
Això s’acaba. A la imputació de Zapatero, amb el seu impacte a la família socialista, la segueix ara l’escorcoll de la seu del partit per sospita de maniobres d’obstrucció a la justícia. Bambi està enfangat i el Gran Resistent, encerclat per totes bandes. Aitor Esteban (i Urkullu), Felipe González, o el sempre oportú Emiliano García-Page han dictat sentència: la legislatura s’ha d’acabar aquest any. Sigui quan sigui que es convoquin eleccions, les guanyarà el PP, i la incògnita és el volum de poder de Vox. El partit d’Abascal ja no fa por, la seva inclusió en els pactes regionals l’ha normalitzat. Quan els cridin a les urnes, centenars de milers, potser més d’un milió, de votants socialistes es quedaran a casa a rumiar el seu disgust indigerible, mentre altres diran que bon vent i papereta nova. El govern i el partit d’Ábalos, Koldo, Santos Cerdán i la família Zapatero deixaran pas al partit de la trama Gürtel, de l’operació Kitchen i l’ordinador trinxat de Bárcenas, d’Eme Punto Rajoy i, posats a recordar, de les dues línies d’investigació de l’11-M. Del foc a les brases, de la porqueria a la merda. D’aquí a què tal cosa succeeixi, ¿hi haurà temps de resoldre el finançament autonòmic? Perquè els que vinguin al darrera estriparan el projecte actual amb l’argument que ells ja en tenen un de propi. I si només fos això! No vull ni imaginar-me què farà l’alta inspecció educativa estatal amb el català a l’escola, posem per cas. Anem traient la pols al casc, que s’escolta soroll de motors de bombarders per la banda de ponent.
Preferència de qui? – Per a un nacionalpopulista espanyol, «prioritat nacional» significa que els espanyols passin per davant dels estrangers. I per a un nacionalpopulista català, què significaria? Quins serien els contorns de la nacionalitat que atorgarien el dret de preferència? El veïnatge administratiu? L’acreditació lingüística? La inscripció en un «cens del poble català» com el que es va intentar fa uns anys? O bastaria fet de ser un nacional espanyol amb domicili en una de les quatre províncies?
Desproporció - L’antiga colònia Antius, a Callús, es ven per 3,5 milions d’euros. L’antic complex fabril, actualment en desús, ocupa més de 144 hectàrees, que inclouen habitatges, edificacions industrials, bosc i terres de cultiu. Amb el que diuen que costa la casa que Pep Guardiola ha ullat a Pedralbes podria comprar quatre o cinc finques com aquesta.
