Opinió | tribuna
Diputat al Parlament pel Partit dels Socialistes de Catalunya i exalcalde de Castellgalí
Vida als municipis rurals
El Govern ha aprovat un Decret Llei de mesures urgents en l’àmbit urbanístic i de la contractació en relació amb els municipis rurals. Un seguit de mesures que són eines efectives per als municipis rurals de Catalunya.
Com ja es va explicar, l’Estatut dels Municipis Rurals respon a les necessitats i peticions, d’aproximadament, 600 municipis de Catalunya de menys de 2000 habitants.
Des de l’estiu del 2025, la Llei 8/2025, és una realitat i d’aplicació. Així i tot, més enllà dels actes institucionals que el Govern ha organitzat per divulgar i difondre aquesta llei tan sol·licitada, calia anar desplegant i això és el que ha fet l’Executiu de Salvador Illa.
Els municipis rurals representen un percentatge molt important del país i era necessari donar eines de gestió que fossin aplicables, adaptables i proporcionals perquè puguin donar serveis als seus veïns i veïnes, aconseguir fixar la població evitant la despoblació, mantenir la protecció del paisatge, del medi i del patrimoni cultural.
Les mesures en l’àmbit urbanístic són importants i faciliten la tramitació que, fins ara, era la mateixa a un municipi de 50.000 habitants que un de 500 habitants. En municipis que només vulguin créixer moderadament es podrà elaborar un POUM Rural, és a dir, un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que requerirà una tramitació ambiental simplificada i amb una documentació tècnica més simple.
També els que no vulguin tenir creixements, però vulguin ordenar i possibilitar la rehabilitació i manteniment d’habitatges deteriorats en els nuclis urbans, podran elaborar unes normes de planejament urbanístic que siguin més àgils i que, amb llicència municipal després d’aprovació de les normes, n’hi hauria prou.
Un altre aspecte important que es vol facilitar és el tractament urbanístic en el sòl no urbanitzable i les construccions existents, cosa que permet que es puguin rehabilitar i destinar a usos de residència habitual, d’activitats de producció artesana o de productes agraris o forestals, d’exercici de professions lliberals que visquin en aquests municipis i també d’equipaments socials sempre que tinguin la correcta integració paisatgística justificada.
Els veïnats rurals amb una antiguitat acreditada de 100 anys (que són molts a les nostres comarques) també tindran la capacitat de ser delimitats i es puguin rehabilitar també i ampliar-se adequadament.
Finalment, tampoc tenia molt sentit fins ara, que les cessions obligatòries de zones verdes i equipaments fos el mateix per a tots els ajuntaments i, per això, en aquest decret llei es redueixen els percentatges fins a 5 m2 per 100 m2 de sostre residencial, en lloc dels 20 m2 actuals. Passa el mateix amb els percentatges, fins ara obligatoris, d’habitatges de protecció pública que feia inviable moltes noves promocions d’habitatges.
En definitiva, el Govern compleix i tracta d’igual a igual als ajuntaments de Catalunya, i en especial els de menys població.
Des del nostre grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar volem valorar el compliment dels compromisos del Govern amb els municipis rurals. Estem segurs que es començarà a revertir la situació a molts indrets de Catalunya donant vida i esperança per aconseguir la cohesió territorial que tot sovint reclamem.
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa