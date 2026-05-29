Opinió | coses de gent normal
Bagà, vila de nobles i cavallers
El passat 27 d’abril el diari L’Independant, editat a Perpinyà i el de màxima tirada dels Pirineus Orientals, publicava una elogiosa ressenya sobre un llibre de Roser Comas Angelet: Bagà, vila de nobles i cavallers. Els Còdol i els Travy. Diu, entre altres coses, que «Cet ouvrage passionnant enrichi de notes et de nombreuses illustrations mérite de figurer dans les meilleures bibliothèques cerdanes». Les principals biblioteques de Perpinyà ja el tenen; i el demanen des de diferents llocs de Catalunya del nord i del sud. Que bé!
L’Àmbit de Recerques del Berguedà i l’Ajuntament de Bagà, amb el suport de la Diputació de Barcelona, van editar-lo a finals el 2025. La sala del gran casal que van construir a Bagà la família Còdol sobre les runes d’un antic castell on havien viscut els barons de Pinós feia anys, decorada amb pintures neoclàssiques per encàrrec del matrimoni Travy-Còdol, lluïa plena de gent, per escoltar com s’havia gestat aquest llibre.
Recull la història de les famílies que van senyorejar l’Alt Berguedà durant molts anys, i que abans de ser nobles i cavallers, van ser menestrals, mercaders, fargaires, administradors, batlles, procuradors... També la història de la gent de Bagà i dels seus entorns, la importància de l’explotació forestal, de les pastures i la ramaderia de Gresolet i les Costes de Roset, i de les fargues, la vida privada d’uns i altres, senyors i vassalls, dels maldecaps ocasionats per malalties, morts a destemps, baralles, plets, desavinences per l’herència, deutes, i també l’altra cara de la moneda, la festa familiar i la col·lectiva, el naixement dels fills, la prosperitat del segle XVIII. I la història detallada de la construcció d’un dels edificis més emblemàtics de la vila de Bagà, el que avui es coneix com a Palau, al llarg dels quatre-cents anys, de quan va deixar de ser un castell i, sobre les runes d’una vella i abandonada fortalesa, els Còdol van aixecar la seva casa senyorial.
Ramon de Travy i de Còdol i la seva família feren estades al seu Palau familiar fins al 1922, l’any en què el van vendre al matrimoni format per Rafael Calderer i Assumpció Noguera. Avui, que és patrimoni municipal, comptem amb un llibre de lectura amena i rigorosa que ens acosta a un llarg període de la història d’aquesta vila que, quan va deixar de ser la capital de la baronia de Pinós i Mataplana fou, des del segle XV fins al XIX, vila de nobles i cavallers.
