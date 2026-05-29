Opinió | DE TOT PLEGAT
Renovables? Sí, però no aquí!
Si teníem importants deures per fer, en el passat, ara han passat a ser urgents, amb la crisi dels combustibles fòssils, i la necessitat d’apostar per les energies verdes. La independència energètica, és un dels grans objectius estratègics, de Catalunya, Espanya i conjunt de la UE.
Si mirem com estem, veurem que ens trobem a la cua d’Espanya, amb només un 20% de generació d’energia elèctrica, procedent d’energies verdes, quan la mitjana d’Espanya està en 55,5% (2025) i en 47,5% a la UE. És lògic que el Govern Illa, hagi posat el focus en capgirar la situació amb uns objectius ambiciosos, però realitzables, si tothom hi posa de la seva part.
Mirem unes poques xifres per constatar la realitat i els objectius. En el 2023, l’energia elèctrica d’origen renovable era de 7,0 TWh (un 16,2% de la demanda). L’objectiu per a 2030, és arribar als 35,1 TWh (o sigui un 50% de la demanda prevista), i de cara el 2050, hauria de ser 115,9 TWh (o sigui un 76,4% del consum energètic).
Podem veure com de lluny estem i l’enorme esforç que toca fer, si volem complir aquests objectius. És per aquest motiu que el Govern ha presentat el PLATER (Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables, a Catalunya). En aquest Pla, el Govern proposa quin ha de ser l’esforç de cada municipi per a complir aquests objectius.
I ha fet la proposta per evitar esperar al fet que es vagin presentant projectes, i constatar com tothom diu que s’ha d’avançar en renovables, però lluny de casa seva. Són multitud els projectes que han fracassat per la negativa d’ajuntaments, propietaris o veïns, a la seva implantació. És evident, doncs, que cal anar per una altra via, i la de participar en l’esforç comú em sembla més que raonable.
En aquest Pla, cada municipi té una proposta d’implantació que pot estudiar, debatre i si cal presentar recurs per a la seva modificació. Em consta que el Govern està molt predisposat a estudiar totes les alternatives, però no a retirar-les o fer-les fracassar. Si tots estem d’acord en l’aposta per les renovables, toca repartir-nos l’esforç comú.
No va per aquest camí, el Manifest d’alguns municipis, davant del PLATER, que circula per un sector d’ajuntaments de Catalunya, demanant s’hi vagin sumant altres, amb l’excusa que és un Pla no prou elaborat, discutit i aprovat pel món municipal. Tots sabem que quan es volen buscar excuses sempre es pot dir que falten més estudis, més planificacions i més opcions...
S’han perdut anys, massa anys, en matèria de renovables i és lògic que el Govern, vulgui atrapar el temps perdut. Farien bé els alcaldes en estudiar la proposta i si no agrada, presentar-hi al·legacions i alternatives, però s’ha acabat dient que es posin en un altre lloc.
