Opinió
L’Església contra els totpoderosos
L’Encíclica del papa Lleó XIV, «Magnífica Humanitas» va ser molt ben rebuda per tots i especialment, per als haters de la IA, entre els quals m’hi trobo. Em sorprenc a mi mateixa volent-hi dedicar un article, ja que la meva visió cap a les altes esferes eclesiàstiques mai ha estat positiva, però llegint la part de «El desenvolupament del Magisteri social des de Lleó XIII fins avui» he trobat adient parlar-ne.
El papa, sense necessitat de ChatGPT, ens estalvia feina resumint-nos els punts més destacables d’altres Encícliques i d’aquí la meva sorpresa (o la meva ignorància). Per exemple; l’any 1891, Lleó XIII en la seva Rerum Novarum defensa que la classe obrera té dret a un salari just com també a la lliure associació. M’ha agradat llegir que l’església, connectada al seu temps, estava realment al costat del poble demanant el que ara són drets garantits.
L’any 1931, Pius XI publica Quadragesimo anno criticant obertament els totalitarismes i manifestant-se dient “que atropellen la dignitat de la persona, sufoquen la vida social, exalten l’Estat per sobre del seu just valor i adopten la categoria discriminatòria de la raça”. No està gens malament, oi?
L’any 1987, en plena Guerra Freda, Joan Pau II denuncia a Sollicitudo rei socialis els països del Primer Món que asfixien les economies més dèbils i demana que existeixin judicis ètics i no només tècnics. Ara entenc quan li cantaven «te quiere todo el mundo». Bromes a part, avui dia, seguim veient líders com Putin o Netanyahu lliures de cap judici ètic que pugui castigar-los realment.
En ple COVID, el papa Francesc a Fratelli Tutti, vol convèncer-nos de la importància de la fraternitat universal i l’amistat social per construir una societat realment justa i solidària. I Lleó XIV, en la seva encíclica, ens demana que tots fem el possible per “desarmar la IA” veient-la més perillosa que l’armament nuclear.
Creient o no-creient, el fet que la doctrina social de l’església impugni les pràctiques dels Totpoderosos és, si més no, esperançador.
