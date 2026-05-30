La tasca més difícil: predicar i donar exemple
El 1526, el papa Climent VII, un membre de la família Medici, va obrir la porta perquè els Estats Pontificis llancessin la primera emissió de deute de la seva història. L’objectiu era ajudar l’emperador Carles I d’Espanya i V d’Alemanya en la guerra contra el sultà Suleiman II pel domini del Mediterrani oriental.
Les emissions de deute, conegudes com a montis i que analitza la historiadora econòmica Donatella Strangio (Università La Sapienza de Roma), eren una de les fórmules habituals de finançament de l’Església. Van servir tant per ajudar la construcció i el desenvolupament de la basílica de Sant Pere com per atresorar propietats i encarregar obres d’art, a més de finançar les guerres de religió que van castigar Europa. Fins i tot la banca Rothschild va treballar per al Sant Pare.
Tot això es va acabar amb la presa de Roma el setembre del 1870 per part del nou Regne d’Itàlia –instaurat el 1861–, que va acabar amb el poder terrenal del Papa. En aquest cas, Pius IX. Els Estats Pontificis van agonitzar i van morir. Va néixer el microestat del Vaticà. Ja no calia tenir una economia de guerra i les emissions de deute van començar a decaure. Va ser el pontificat de Lleó XIII (1878-1903) que va dissenyar la nova economia vaticana, des de l’establiment del precursor del primer banc fins a la decisió de posar fi a les emissions de deute.
Lleó XIII no només va començar una nova era financera al Vaticà, sinó que també va ser l’autor de l’encíclica més influent escrita des d’un punt de vista econòmic: Rerum novarum, que va saber posicionar-se entre els excessos del capitalisme salvatge d’aquella època i la resposta marxista, que anticipava l’atac contra les llibertats fonamentals que va tenir a la Unió Soviètica la seva màxima expressió. Amb el temps, després de superar crisis i guerres, la Rerum novarum, per simplificar, va obrir pas políticament a moviments que han perdurat fins avui i que han marcat els fonaments econòmics de la Unió Europea. Des de la democràcia cristiana fins a la socialdemocràcia, no es podria entendre res sense aquells preceptes que defensaven la dignitat de l’ésser humà, la lluita contra les desigualtats extremes i l’afavoriment de la meritocràcia a través de la feina ben feta.
El cardenal Robert Prevost (Chicago, 1955) és llicenciat en Matemàtiques i Teologia i doctor en Dret Canònic. De vocació: missioner. El seu orde, els agustins. És sant Agustí, bisbe d’Hipona, al nord-est de l’actual Algèria, el seu referent a través d’obres com Confesiones i La ciudad de Dios. Al ser nomenat Sant Pare després del conclave de l’any passat, va assumir el nom de Lleó XIV. Va enviar un missatge. Igual que a finals del segle XIX, les relacions econòmiques serien una de les seves màximes prioritats a la societat actual. I a cap analista se li escapava que, entre aquestes prioritats, hi havia la influència transformadora (o destructora) que pot acabar tenint la intel·ligència artificial (IA).
Aquesta setmana s’ha donat a conèixer la primera encíclica de Lleó XIV, Magnifica humanitas, en què llança una alerta sobre els perills de la IA i sobre com el seu mal ús pot afectar la mateixa existència de la humanitat. Una encíclica que suposa un avís sense ambigüitats sobre l’oligarquia tecnològica que vol controlar el planeta per als seus interessos. Una situació paral·lela a les oligarquies bancàries i industrials que dominaven els Estats Units i una part d’Europa a començaments del segle XX.
El papa Lleó XIV avisa dels desafiaments ètics en temps d’acceleració, enriquiment, corrupció i control tecnològic; però, alhora, també ha de donar exemple amb una economia que té molt més a prop: la del mateix Vaticà.
Els fonaments de l’economia vaticana i de l’Església catòlica creats per Lleó XIII fa anys que travessen temps tumultuosos. Les finances vaticanes –com bé explica el reportatge de portada d’aquesta setmana de l’‘actius’, elaborat per la corresponsal d’EL PERIÓDICO a Roma, Irene Savio– són tan complexes d’entendre com obsoletes. La transparència no és una de les seves virtuts i, si fossin una empresa, difícilment superarien el crèdit necessari.
Arreglar el descontrol endèmic en la gestió vaticana depèn de dos executius espanyols –un de Mèrida i l’altre, de Vigo– que han decidit mantenir-se en l’anonimat informatiu. No responen a preguntes ni els interessa explicar res. Reordenar les finances, incloent-hi els fons de pensions dels empleats vaticans, és un dels seus objectius. Algú pot dir que el Vaticà no pot fer fallida mai, ja que el seu patrimoni és d’un valor infinit. Però ¿n’hi ha prou amb aquest argument com a excusa?
Quan falta una setmana perquè el Papa aterri a Espanya, l’Església catòlica ha de poder explicar als seus fidels com genera els seus recursos i com els distribueix. Una tasca de transparència necessària en temps d’IA. Predicar i donar exemple. Va començar el papa Francesc. Ara li toca continuar-la a Lleó XIV.
