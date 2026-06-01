Jordi Badia Perea

En el comiat de l’Alèxia Putellas

Alèxia Putellas Segura va jugar dimecres el seu últim partit amb la samarreta del FC Barcelona. Se’n va amb 32 anys. En les 14 temporades que ha estat al Barça, Alèxia ha disputat 508 partits, ha marcat 233 gols i ha guanyat 38 títols (10 lligues, 10 Copes de la Reina, 8 Copes de Catalunya, 4 Lligues de Campions i 6 Supercopes d’Espanya), segons les dades oficials del FC Barcelona. Les temporades 2021-2022 i 2022-2023 va ser distingida amb la Pilota d’Or a millor jugadora del món, la primera futbolista a obtenir-se dues de consecutives, i amb The Best FIFA. El seu llegat encara podria ser més imponent si no hagués patit una greu lesió al genoll que la va deixar fora dels terrenys de joc durant una temporada i mitja, gairebé, del 2022 al 2024. I malgrat aquell parèntesi, les estadístiques de partits jugats, gols i títols la situen entre els millors futbolistes de la història del FC Barcelona. La seva influència en el creixement de la secció i del futbol jugat per dones a Catalunya i Espanya la converteixen en una personalitat única i indispensable per entendre el camí que han recorregut.

Es comprenen els arguments que Alèxia va donar per explicar per què creu que ha arribat el moment de tancar la seva etapa blaugrana i iniciar-ne una de nova en un altre club i en un altre futbol. «Sentia que continuar al Barça podia desdibuixar el camí que havíem construït i aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat el moment perfecte», va dir en el seu comiat a l’afició.

I tot i els arguments, el barcelonisme voldria que l’Alèxia continués sent la capitana de l’equip perquè seguís engrossint les estadístiques de partits i de gols i de títols i, sobretot, perquè seguís sent exemple i referència per a les futbolistes que pugen del planter o les que arriben d’altres clubs. Que es retirés del futbol professional sent la capitana del Barça. Una carrera iniciada i tancada al FC Barcelona. Però, aquesta és una fita cada cop més difícil de veure.

