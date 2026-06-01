Opinió | A FI DE BÉ
Qui té por del poble?
Un estudi recent de la Universitat de Múrcia conclou que la majoria d’espanyols prefereixen la República (51,5%) a la Monarquia (48,5%). Ben segur que si l’enquesta s’hagués fet només a la Catalunya central, els resultats serien molt més contundents (segons dades del CEO de 2022 per a Catalunya: República 74%, Monarquia 12%). En tot cas, com que l’estudi en qüestió forma part d’una investigació en l’àmbit europeu, s’ha pogut comparar les dades espanyoles amb les d’altres països amb monarquies parlamentàries, evidenciant-se que Espanya és -amb diferència- el país europeu menys satisfet amb la seva monarquia. Per això Felip VI corre a apropiar-se de «la Roja», a veure si així aconsegueix ser una mica més popular.
És bo de saber tot això, perquè el Centro de Investigaciones Sociológicas -que és qui, a l’Estat, hauria de fer aquest tipus de recerques- fa més de 10 anys que no pregunta als ciutadans què pensen dels seus reis, no fos cas que el que responguessin no fos políticament correcte (la darrera vegada que ho va demanar, Felip VI suspenia amb una nota de 4,3 sobre 10).
De fet, i segons confessió gravada del difunt president Suárez, ja en el moment de la Transició es va descartar fer un referèndum sobre la forma d’estat, perquè eren conscients que l’opció de l’stablishment -la monarquia- hauria perdut. I cal recordar que al Parlament de Catalunya se li ha prohibit debatre sobre la monarquia, Felip VI o el dret a l’autodeterminació.
En definitiva, per al poder establert -temorós de la ciutadania-, hi ha coses -la Monarquia, la indissolubilitat de l’Estat, la pertinença a la Unió Europea...- sobre les quals no es pot decidir i ni tan sols és recomanable debatre o parlar-ne. Entre això i la corrupció, la qualitat de la democràcia espanyola queda ben retratada.
